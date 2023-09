MotoGP | Marquez: “Honda 2024, che ci faccio con due decimi in meno?”

Dopo mesi e mesi di parole sull'importanza del test del lunedì post Gran Premio di San Marino di quindici giorni fa, Marc Márquez ha fatto solo poche uscite sul prototipo che Honda 2024 portato sul circuito romagnolo. Lo stesso con cui Stefan Bradl aveva già svolto tutti i test e anche la gara in cui si è classificato 18°, a 35 secondi dal vincitore Jorge Martín.

Quel lunedì Márquez ha completato solo 28 giri e il suo miglior tempo lo ha lasciato al 14° posto della classifica dei tempi, a un secondo da Luca Marini, il più veloce della giornata. Lo spagnolo ha ottenuto questo tempo con la Honda che sta guidando in questa stagione, un'indicazione insufficiente visto che non ha quasi mai guidato la nuova moto HRC.

"Dopo il test sono andato via con buone sensazioni...ma dalla moto che ho usato domenica, che è quella con cui ho fatto il mio miglior tempo", ha detto Márquez, arrivato sul circuito di Buddh giovedì. "Il nuovo prototipo richiede una posizione di guida diversa, non mi sentivo a mio agio, non ho visto differenza nel tempo sul giro, è stato identico. Dobbiamo migliorare in uscita di curva, quindi sono tornato a quella che abbiamo quest'anno. La moto del 2023 sembra avere più potenziale del prototipo dell'anno prossimo. Dobbiamo provarla", ha aggiunto il pilota di Cervera.

Le premesse sono dunque tutt’altro che positive per l’otto volte campione del mondo, che ha messo in discussione sin da subito il prototipo del 2024: “Nei test eravamo due contro due. Due han preferito la moto vecchia e due la moto nuova. Ma per quello che abbiamo visto, non è sufficiente per poter essere competitivi il prossimo anno. Lo step in avanti c’è stato, ma non cerchiamo un decimo, ne vogliamo cinque o sei al giro. Non mi interessa guidare una moto che ha un solo decimo di differenza. Non è sufficiente. Certo, continuerò a lavorare per migliorare e spingere il team. Ovviamente poi nei test non si vede tutto”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

La nuova Honda non convince…futuro ancora incerto

A Misano, dove si è speculato sul futuro a breve termine del pluricampione, Márquez ha detto che rivelerà dove correrà nel 2024 tra il Gran Premio d'India di questo fine settimana e il Gran Premio del Giappone del prossimo. "Sono appena arrivato qui, quindi al momento non ho nulla da dire al riguardo", ha detto il numero 93, la cui opzione più logica e probabile, qualora decidesse di lasciare la Honda dopo 11 anni, sarebbe quella di unirsi al team Gresini con Alex Marquez, suo fratello, come compagno di squadra, su una Ducati Desmosedici.

Poiché la MotoGP si trasferirà in Giappone la prossima settimana, sarebbe logico che il pilota rivelasse i suoi piani a Motegi, pista di casa Honda. “Le mie idee sono sempre le stesse di un mese fa, quindi non ho nessuna notizia in proposito, ma non ho cambiato idea. Un piano per il 2024? Non so gli altri, ma per quanto mi riguarda, io non ho piani specifici al momento”, conclude il pilota di Cervera.