MotoGP | Marquez: “Ho provato a sopravvivere seguendo Pecco e Fabio”

La pista di casa sembra non portare grandi soddisfazioni a Marc Marquez, che accusa ancora diverse difficoltà e in qualifica non va oltre la quinta posizione. All’apparenza la seconda fila è un buon risultato per l’otto volte campione del mondo, che arranca già dal venerdì di libere. Tuttavia, il pilota Honda ha costruito la sua qualifica in scia prima a Pecco Bagnaia e poi a Fabio Quartararo, non riuscendo mai a completare un giro da solo.

“Quando segui un pilota molto veloce e non puoi stargli dietro sei abbastanza infastidito”, afferma Marquez. “Ma è anche vero che questo non è il mio caso, fortunatamente siamo in un’altra situazione del punto di vista mentale, loro erano veloci ovunque, hanno un’altra velocità. Li ho seguiti perché so che sono un passo avanti a tutti, non solo a me, e oggi ho provato a sopravvivere stando dietro di loro. Sapevo di poter fare un 38”3 o 38”4 da solo, ma dietro qualcuno sono riuscito ad andare due decimi più rapido. In alcuni punti come le frenate si perde un po’, ma nelle curve veloci, dove faccio più fatica con la moto, guadagno. La gara sarà dura perché sarà lunga e domani sarà più caldo rispetto a oggi”.

Il pilota Honda sostiene che questo traino lo abbia aiutato nell’agguantare una seconda fila che può favorirlo in gara, visto l’equilibrio e la vicinanza tra tutti i piloti: “È vero che partire dalla seconda fila è un aiuto, perché ora in MotoGP se sei anche solo uno o due decimi più lento puoi finire tranquillamente 12°. Quindi questa posizione è buona e sarà importante per domani, ma la gara sarà completamente diversa. Quando ho fatto il tempo di 38”4 avevo una gomma di 27 giri, ma il modo in cui ho ottenuto il tempo non lo stesso che si usa in gara. Quindi nel warm-up proverò a capire di più. Non siamo pronti a lottare per la vittoria, un buon risultato sarebbe una top 5, ma anche questa sarà molto difficile. La nostra posizione attuale è dalla quinta alla decima, proveremo a lottare”.

La nuova RC213V dunque non è ancora saldamente nelle mani di Marquez, che fatica ad adattarsi e non riesce a spingersi in avanti, motivo per cui cerca una scia. Inoltre il tracciato di Jerez sta mettendo in mostra i diversi problemi della Honda, che è tornata a essere particolarmente insidiosa soprattutto all’anteriore, tanto da avere ben tre piloti a terra nelle FP3: “Sicuramente l’anteriore è uno dei problemi e nel mio caso non capisco dove sia il limite. Provo a essere sempre preciso, ma devo guidare così perché altrimenti cado molto. Non devo esagerare, non devo commettere errori. È l’unico modo che mi rende in grado di guidare con un passo costante, lento ma costante”.

A dispetto di quanto mostrato nella pre-stagione, l’inizio di 2022 è stato davvero in salita non solo per Marc ma per Honda in generale, che non sembra aver fatto grandi passi in avanti da Lusail: “È vero che con questa moto c’è una grande differenza, bisogna guidare in maniera diversa. Ieri ho detto che avevamo bisogno di lavorare per adattare la moto al mio stile di guida, ma con questa moto non posso guidare così. Oggi siamo tornati al modo in cui la moto vuole essere guidata ed è ciò che ho fatto, con la base delle altre Honda, più o meno. Ma è anche vero che nel mio caso faccio tanta fatica con l’anteriore, il turning è lento. È qui che dobbiamo capire perché appena provo a spingere un po’ di più è facile cadere”.

“Non sono deluso, perché so che è stato un grande cambiamento”, afferma riferendosi alla nuova Honda. “Ho sentito alcuni commenti, ma sono d’accordo con il cambiamento. È vero che con l’altra moto tutto era più naturale, è una moto che ho guidato dal 2013, ci sono state piccole evoluzioni, ma il carattere è sempre stato quello. Ora c’è un grande cambiamento e anche Honda sta provando a capire molte cose. Pol per esempio guida in maniera diversa. È veloce, anche se parte 13°, forse guida anche meglio di me, perché credo che guidi in maniera simile a come guidava la KTM. È un aspetto dello stile di guida che devo migliorare”.

Nonostante le evidenti difficoltà, Marquez appare tranquillo: “Si è frustrati quando le aspettative sono troppo alte. Oggi il mio obiettivo era la terza fila e sono in seconda, quindi sono contento. Ieri ero 15° e a Portimao ero a 16 secondi dal leader, quindi il target deve essere sempre ottimista, ma allo stesso tempo provare a ottenere ciò che si può. Domani potremo fare una quinta, sesta o settima posizione con una buona gara. Ovviamente oggi vorrei dire di poter essere pronto a vincere, a lottare per il podio, ma non è così. Il passato è passato, ora siamo nel presente. In passato tutto era più facile, ora è complicato”.