MotoGP | Marquez: "Ho fatto motocross, un passo verso la vita normale"

Dopo due anni e mezzo di infortuni e quattro operazioni, Marc Marquez è potuto tornare a fare motocross, il suo sport preferito e uno degli allenamenti che più lo aiutano a prepararsi come pilota di MotoGP. Il pilota della Honda ha spiegato giovedì, in occasione dell'anteprima del Gran Premio di Valencia, che la possibilità di reinserire questo sport nella sua routine di preparazione è un passo avanti verso il suo obiettivo di tornare alla "vita normale".

"Ho potuto fare motocross, il che è un grande passo avanti nel mio recupero, un altro passo verso il punto in cui voglio arrivare, cioè avere la stessa vita, lo stesso metodo e lo stesso modo di allenarmi che avevo prima. Magari adattando alcune cose, ma più sono simili, meglio è", ha spiegato.

"Tra le gare in Malesia e in Thailandia mi è servito molto tempo per recuperare, soprattutto per smaltire il fastidio ai muscoli, che erano molto sovraccarichi. Ma dalla Malesia a Valencia il disagio è diminuito molto rapidamente e questo mi ha permesso di fare motocross. Non sono ancora pronto ad andare forte come vorrei (con la moto da cross), ma è un passo in più che poco a poco introdurrò se tutto va bene, è molto buono", ha detto il catalano.

Con otto Mondiali all'attivo, di cui sei nella classe regina, pochi possono conoscere le sensazioni che proveranno domenica i piloti in lotta per i titoli della MotoGP, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, separati da 23 punti, e della Moto2, Augusto Fernández e Ai Ogura, separati da 9,5 punti.

"Se fossi Augusto o Pecco gestirei il weekend fino a domenica come di consueto, spingendo il più possibile. Domenica, se fossi Pecco andrei a finire la gara e basta, un campionato è un campionato, ha già rischiato in Malesia, qui deve solo finire e non importa il risultato. Se si tratta di Augusto, bisogna vedere le sensazioni e scegliere se andare a controllare Ogura o cercare di stare davanti. Ha due opzioni che gli permetterebbero di vincere. Personalmente, vedo entrambi come campioni domenica", ha previsto.

In entrambe le gare ci saranno solo due piloti, uno per ogni gara, in lotta per il titolo. Dopo il disastroso 2015, si è parlato molto di come gli altri piloti dovrebbero interagire in pista con quelli in lizza per la corona, e Marc ha espresso la sua opinione su come pensano di doverlo fare.

"Dipende dal carattere di ogni pilota, da quanto è ambizioso. In Malesia abbiamo visto Jake Dixon combattere con Augusto. Dixon voleva un podio e l'ha ottenuto, non ha fatto nulla al di fuori delle regole. Ricordo che nelle gare passate in Australia, quando mi stavo giocando il campionato, ho corso in gruppo e ho avuto i segni degli pneumatici dei miei avversari sulla tuta. È successo, sì, e allora? Gli altri vogliono finire l'anno in modo positivo e combattere al massimo, soprattutto se hanno delle opzioni. Nessuno ha intenzione di buttare fuori qualcuno dalla gara, ma nessuno ha intenzione di rinunciare a qualcosa. Vedremo domenica, ma credo che la MotoGP sia praticamente scontata".

Infine, questo fine settimana vede l'uscita dal Mondiale di una squadra storica come la Suzuki, campione del mondo due anni fa e vincitrice di gare fino alla fine. Un messaggio confuso per i tifosi.

"La Suzuki non ha spiegato perché se ne va, dovrebbero essere loro a spiegare esattamente perché se ne vanno. Come pilota è un peccato, è triste che le fabbriche se ne vadano. In futuro potrebbero arrivarne altri, certo, si spera. Ma che un'azienda come la Suzuki, che ha sofferto per molti anni, che ha vinto, che ha una moto vincente, se ne vada è un peccato. Ma le spiegazioni dovrebbero essere date da loro, io non mi intrometto perché non sono stato coinvolto nel progetto", ha concluso il pilota di Cervera.