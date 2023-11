MotoGP | Marquez: “Ho corso come se lottassi per il titolo”

Marc Marquez ha disputato la sua ultima gara con la Honda a Valencia, dopo 11 anni con il marchio giapponese e sei titoli nella classe regina. In vista del suo passaggio al team Gresini Ducati il prossimo anno,l’otto volte iridato è riuscito a salire sul podio nella Sprint e sentiva di avere il passo per farlo di nuovo nella gara lunga.

Tuttavia, Marquez è finito nella ghiaia al terzo giro dopo un incidente con Jorge Martin: “Vorrei stare meglio perpartire nel migliore dei modi con i test di martedì, ma è stato un grosso impatto, soprattutto sulla testa e sulla caviglia", ha esordito. "Ma non c'è nulla di rotto, quindi questa è la cosa più importante”.

"E anche il collo, perché sono finito nella ghiaia. Ma fortunatamente questa volta non è stato un nostro errore. Non abbiamo concluso in modo positivo o nel modo in cui avrei voluto il nostro rapporto con la Honda, perché, onestamente, ho affrontato il fine settimana come se stessi lottando per il campionato. Sono stato concentrato al massimo per tutti i giri, tutte le gare e tutte le prove. Ieri abbiamo conquistato il podio. Non mi piace dirlo, ma oggi il podio era possibile perché il ritmo c'era, mi sentivo forte e gestivo le gomme".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team crash

Marquez ha aggiunto che Martin è stato "un po' troppo ottimista" nel suo tentativo di sorpasso alla curva 4 quando si sono scontrati, ma comprende la sua posizione e ha detto che questo non sminuisce le emozioni della sua ultima gara con la Honda. "Jorge è stato un po' troppo ottimista in quel sorpasso, ma lo capisco", ha detto.

"Non mi metterò contro di lui. Capisco perfettamente la sua mentalità. Posso immaginare che stesse guardando solo la rossa di Pecco Bagnaia davanti a lui e che stesse attaccando. Ha già parlato con me e mi ha chiesto scusa. Ma ciò non toglie che le emozioni del fine settimana siano state molto belle. Abbiamo avuto un evento davvero bello... non voglio dire addio, ma piuttosto 'ci vediamo dopo' per l’evento con tutto lo staff Honda. E anche oggi nel box ci sono state molte emozioni".