MotoGP | Marquez: “Griglia sporca, è pericolosa e va pulita”

È sempre inevitabile notare che Marc Marquez ha vinto solo una volta a Lusail da quando ha debuttato in MotoGP nel 2013. È successo l’anno dopo l’esordio, in quel 2014 in cui ha inanellato dieci vittorie consecutive nelle prime dieci gare della stagione. Quell’epoca è ormai un ricordo molto lontano, perché la situazione che vive ora lo spagnolo non ha nulla a che vedere con quella di allora, in cui sembrava invincibile.

Tuttavia, il Qatar si presenta meglio del previsto. Infatti, Marquez ha chiuso in decima posizione la prima giornata di prove, circostanza che gli ha permesso di classificarsi direttamente in Q2 domani. Non ci riusciva dall’Indonesia, quattro gran premi fa. Questo, nella peggiore delle ipotesi, lo collocherebbe in 12esima posizione, la quarta fila della griglia. Niente a che vedere con la 20esima casella che ha dovuto occupare la settimana scorsa in Malesia.

“Questa stagione è una sfida entrare in Q2 e riuscirci dal venerdì è un sollievo. Due giri in meno che dovrò fare nella Q1, che per me è la peggior prova di tutte. La posizione in griglia di partenza ti condiziona molto e, se va male, parto 12° ed è buono per me”, riassume Marquez, rimasto a poco meno di mezzo secondo da Raul Fernandez, più rapido della giornata.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Tuttavia, l’otto volte campione del mondo ha avuto da ridire del nuovo asfalto di Lusail, che è stato rinnovato per la prima volta dal 2004 (anno di debutto). Per questo motivo e per il fatto di trovarsi nel deserto, il grip è stato scarso nel primo turno, con tempi sul giro di oltre tre secondi inferiori al record assoluto stabilito nel 2021.

Nel complesso, la nuova superficie di Losail è stata accolta con ampi consensi dai piloti, anche se alcuni di loro hanno vissuto momenti difficili quando hanno tentato le partenze sul rettilineo dei box. Però Marc Marquez teme che ci possano essere incidenti in entrambe le gare di questo fine settimana se la griglia non viene pulita. "È una cosa un po' pericolosa, soprattutto per la MotoGP", ha detto a proposito della griglia sporca.

"Per me, se riusciranno a pulire il rettilineo principale, sarà un bene, perché il problema è che se uno dei primi in classifica rilascia la frizione e fa un gran giro, la moto si fermerà molto e la differenza di velocità è notevole.Quindi, è una delle cose che, se possono, devono cercare di pulire, perché altrimenti alcuni di noi si gireranno in gara".