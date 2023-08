MotoGP | Marquez: “Facile entrare nelle spirali negative quando sei lontano”

Impegnato al massimo in un processo di ricostruzione, Marc Marquez è alla ricerca di incoraggiamenti nelle piccole cose che possono permettergli di continuare a migliorare una moto che non è all’altezza d Ducati, KTM o Aprilia. In un altro periodo non troppo lontano nel tempo, qualsiasi risultato per il pilota Honda che non lo vedesse sul podio sarebbe stato considerato negativo. Questo dà la misura di come stanno le cose al marchio dell'ala dorata, rassegnato a vedere la sua punta di diamante rifiutarsi di correre più rischi dello stretto necessario per evitare di cadere di nuovo e rischiare di farsi male.

Dal rientro dalla pausa estiva, Marc Marquez e il suo team seguono il proprio percorso e si sono concentrati sul lavoro sulla RC213V per trovare la migliore base possibile. Questa domenica, ad esempio, è stato l'unico pilota della griglia a scegliere l’opzione più morbida delle gomme, in netto disaccordo con le raccomandazioni dei tecnici Michelin. Questo lo ha costretto ad essere più cauto nei primi giri della gara, per non distruggere la gomma posteriore, ma considerando che è stato il migliore dei piloti Honda al traguardo, si può dire che il piano ha funzionato.

"Non c'è alcun segreto. Ho affrontato il weekend con meno rischi per quanto riguarda la moto, come ho fatto a Silverstone. In questo modo è facile fare punti. Non è stato facile, ma è semplice finire la gara. Per tutto il weekend abbiamo gestito il rischio. Da lì siamo andati in crescendo”, ha detto Marquez, che a dimostrazione di ciò, ha chiuso il warm up di questa mattina in ultima posizione.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ovviamente non mi piace arrivare a 23 secondi dal vincitore. Ma dovevamo cambiare approccio, anche se a un pilota come me non piace. Abbiamo fatto una grande modifica che è andata male e in gara abbiamo provato qualcosa di molto diverso. È un periodo di molti test, devo essere molto concentrato", ha aggiunto l’otto volte campione del mondo nella prima domenica di questo 2023 in cui è riuscito ad arrivare al traguardo.

Non è la prima volta che Marquez e la sua squadra, guidata da Santi Hernández, contraddicono il parere dei tecnici della Michelin, il fornitore di pneumatici del campionato. Se lo avevano già fatto in passato, quando si giocavano i titoli, ora che l'obiettivo è entrare in top 10, farlo è ancora meno delicato.

"La gomma morbida era l'opzione migliore per Honda. Tutti gli ingegneri che l'hanno analizzata erano contrari, ma la nostra moto ora non può andare con la gomma media. Bisogna optare per la mescola morbida, infatti le Honda che hanno montato la media erano molto lente", ha detto il pluricampione.

"È stata una mia scommessa, ma a un certo punto Santi ha dovuto convincermi. Quando si è così lontani dai primi è molto facile entrare in una spirale negativa, e in molti momenti del weekend tendo a entrarci. Ma tutte le persone che mi circondano mi aiutano a uscirne e ad andare avanti", ha concluso Marquez.