MotoGP | Marquez è un pilota Ducati: ufficiale la firma con Gresini

La storia che ha sconvolto il mercato della MotoGP è giunta alla sua conclusione: Marc Marquez correrà con il team Gresini la prossima stagione. Dopo le tante voci e speculazioni, arriva nero su bianco l’ufficialità dell’accordo tra l’otto volte campione del mondo e la squadra capitanata da Nadia Padovani. Al momento, l’accordo tra le due parti è solo di una stagione (nel 2025 cambieranno tanti scenari e molti contratti attualmente blindati andranno in scadenza).

Nel 2024 Marc sarà di nuovo compagno di squadra di suo fratello Alex, confermato nella squadra dell’indimenticato Fausto Gresini anche per il prossimo anno. I due tornano così a condividere il box, come già avvenuto nel 2020 nel team ufficiale Honda (seppur per il solo GP di Jerez, quello dell'infortunio di Marc). Il maggiore dei fratelli Marquez va così a sostituire Fabio Di Giannantonio, che lascia Gresini dopo due stagioni.

Marc sarà così alla guida di una Ducati, moto che potrà provare già nei test di Valencia a fine stagione, come Motorsport.com aveva già anticipato. Dopo ben 11 stagioni nel team ufficiale Honda, il pilota di Cervera lascerà la squadra con cui è diventato l’uomo dei record e ha vinto otto titoli per abbracciare un nuovo progetto, che spera sia altrettanto vincente.

Vincitore del titolo al debutto in MotoGP nel 2013, Marc ha inanellato una serie di successi che hanno portati HRC all’apice della propria gloria, ma da quel fatidico luglio 2020 qualcosa è cambiato. Dopo l’incidente che lo ha tenuto lontano dalle gare per diverso tempo, Marc è tornato in azione trovando una RC213V non più “sua”. Tanti sono stati gli sforzi per adattarsi e per provare a ritornare ai fasti di un tempo, ma sono stati vani. Come la richiesta del pilota di Cervera di ingaggiare tecnici europei per sfidare alla pari Ducati, KTM ed Aprilia, andata però a vuoto.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc e la Honda hanno quindi deciso di prendere strade diverse, annunciando così la separazione consensuale prima della scadenza del contratto, in scadenza alla fine del 2024. L’ufficialità dell’addio era stata data la scorsa settimana, pur non avendo fatto cenno al proprio futuro (anche se si trattava di certo di un segreto mal celato, ormai). Marc avrebbe inoltre dovuto tenere una conferenza in solitaria nel giovedì del Gran Premio dell’Indonesia, poi cancellata.

"Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere. Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che tutto il Team Gresini mi aiuterà molto. Non vedo l'ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare con tutti loro. Voglio ringraziare Nadia, Carlo e Michele per la fiducia e il rispetto che mi hanno dimostrato", ha detto l'otto volte campione del mondo nel comunicato che ha ufficializzato il suo arrivo nella squadra di Faenza.

"Per la Gresini Racing è un momento storico. Il fatto che Marc Marquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico e sono felicissima di poterlo ufficializzare. In meno di una stagione ci siamo affezionati tantissimo a suo fratello, e alla stessa maniera accoglieremo Marc, convinti che abbia tutto il potenziale per essere subito competitivo in sella alla Desmosedici GP23. Infine un ringraziamento doveroso a Fabio Di Giannantonio per la sua professionalità a cui auguriamo il meglio per il suo proseguo di carriera", ha aggiunto il team principal Nadia Padovani, confermando che quindi lo spagnolo disporrà di una moto in versione 2023.

Ora è ufficiale e il mercato continua a impazzire: si cerca il sostituto di Marc in Honda, impresa non da poco per HRC. Tanti i nomi usciti fuori, da Iker Lecuona, impegnato in SBK, a Maverick Vinales e Miguel Oliveira, da strappare però ad Aprilia. La notizia è stata poi smentita da Massimo Rivola, perciò ora restano da capire quali saranno gli scenari del futuro prossimo.