MotoGP | Marquez duro: “Con questa Honda non si lotta per il Mondiale”

Al termine della giornata di test a Valencia della MotoGP, Marc Marquez ha detto che "si aspettava di più" dal pacchetto che ha portato Honda, ma ha riconosciuto che la casa giapponese sta "lavorando più per febbraio che per ora". Martedì ha provato un prototipo sul Circuito Ricardo Tormo che presentava una nuova aerodinamica e lo stesso motore, ma con una piccola modifica.

Il pilota Honda ha dichiarato di essere soddisfatto del progresso del motore, che ha portato un po' più di coppia, ma ha detto che la squadra ha bisogno di un passo più grande per essere più vicina agli altri produttori. Alla domanda di Motorsport.com se si aspettava di più e se era deluso, Marquez ha risposto: "Sì, certo, mi aspettavo di più, perché si vuole sempre di più. Non posso dire di essere deluso, perché la Honda sta lavorando, ci sta provando e ha portato una nuova moto, ma abbiamo bisogno di qualcosa di più se vogliamo lottare per il campionato. Con quella che abbiamo ricevuto qui, non lotteremo per il campionato".

Marquez ha detto che, sebbene senta un po' più di feeling all’anteriore, questo ha portato a una perdita di prestazioni in altre aree e ha richiesto qualche compromesso. Ha anche affermato che i tempi sul giro della nuova moto erano simili a quelli della RC213V con cui ha corso qui domenica: "In uno dei problemi era nella direzione giusta, ma come ci aspettavamo già, miglioriamo in un'area e perdiamo in un'altra. Quindi è un compromesso, ma siamo sempre lì con lo stesso carattere, più o meno gli stessi problemi, miglioriamo una cosa e poi ci sono sempre le stesse caratteristiche. Quindi devono capire di migliorare a febbraio".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pluricampione del mondo ha sostenuto che fosse importante sentire le prime impressioni dei nuovi piloti Honda Joan Mir, che correrà al suo fianco nel team ufficiale, e Alex Rins, che si unisce al team LCR insieme a Takaaki Nakagami: "Naturalmente fanno parte di Honda e per me era importante sentire le loro prime impressioni. Quando si guida una moto, ci si abitua ai problemi. Se sei un pilota di talento come Mir e Rins, allora inizi ad adattarti ai problemi perché hai talento. Saranno veloci, ma vedremo dai tempi sul giro se si tratta di una moto facile o meno. Se è una moto facile, si esce e si fanno gli stessi tempi delle altre moto. Se è una moto difficile, si esce e si impiega tutto il giorno per ottenere un tempo sul giro accettabile".

Anche il capo del team Repsol Honda, Alberto Puig, si è detto insoddisfatto dei risultati del test di martedì, affermando che non ci sono stati tutti gli aspetti positivi che la squadra si aspettava: "Abbiamo provato diversi concetti di moto e ci aspettavamo un risultato un po' migliore in questo momento. Abbiamo riscontrato alcuni risultati positivi, ma non quanto ci aspettavamo, quindi dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo continuare a lavorare, perché dall'ultimo test di Misano abbiamo fatto molto lavoro ma non si è visto".