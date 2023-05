MotoGP | Marquez: "Dicono che vincerei con ogni altra moto, ma ho la Honda"

Dopo un mese e mezzo di assenza dalla moto, da domenica 26 marzo, data dell'incidente a Portimao, fino a venerdì 12 maggio, quando è iniziato il Gran Premio di Francia, la premessa fondamentale per Marc Marquez e il suo team medico di fiducia era verificare che il dito operato rispondesse bene e che il pilota uscisse dalla gara di Le Mans senza postumi dal punto di vista fisico.

"Fisicamente è stato difficile attivarmi, nel Warm-Up non ero fluido come sabato, ma abbiamo fatto un buon lavoro di fisioterapia e riscaldamento prima della gara, e mi ha aiutato anche il fatto che i primi giri non sono stati molto veloci, per riscaldarmi bene. Ma fisicamente ho sofferto più del dovuto. Ora ho tre settimane per prepararmi, il mio obiettivo era completare la gara e ci siamo quasi riusciti, per lavorare sulla mia condizione fisica", ha spiegato Marc domenica pomeriggio.

"È un peccato per la caduta, credo che stavamo vivendo un fine settimana impeccabile, nemmeno io me l'aspettavo, nessuno se l'aspettava. Ancora di più, visto come siamo messi: è ancora difficile, ci sono ancora molte cadute per i piloti Honda e siamo ancora un po' troppo lontani dai primi. Ma credo che abbiamo fatto una buona gara, mi sono divertito come non mi capitava da tempo, e questo è ciò che conserverò", ha aggiunto.

La seconda cosa più importante è stata vedere l'intenso lavoro svolto a Tokyo, e nei test di Jerez, per evolvere la RC213V.

"Spero che la moto non sia al limite. Siamo ancora lontani, siamo alla quinta gara e l'obiettivo è continuare a spingere e a lavorare, con la fiducia che le evoluzioni arriveranno, e lo abbiamo già visto. Ho dato il 100% in questo fine settimana, se è vero che sono caduto ed è stata colpa mia, forse avrei dovuto accontentarmi del quarto posto. E' molto facile dirlo ora, ma quando sei lì nel vivo del momento dopo un mese e mezzo, lo vedi così vicino che ti lasci trasportare. Ma se tutto questo andrà bene, o se la moto mi accompagnerà in futuro, credo che i risultati arriveranno".

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dall'esterno, e guardando i risultati dei quattro piloti del marchio dell'ala dorata in Francia, la sensazione è che Marquez stia ancora mettendo molto di quello che gli manca nel mezzo.

"È per questo che mi pagano, per dare il 100% e fare del mio meglio in ogni situazione. Per arrivare nel box dopo una caduta e dare un feedback: dove perdiamo e dove non perdiamo, dove la moto deve essere migliorata ed è lì che gli ingegneri lo scrivono in un quaderno e devono essere loro a migliorarla. In questo caso sono un dipendente che è qui per dare il 100% sulla moto, come sempre. E continuerò a farlo".

"È vero che è difficile per me, ma ho la motivazione, a volte anche troppa, e devo rischiare quando è il momento. Venerdì ne ho presi troppi, sabato li ho controllati bene e anche domenica, ma quando si ha una situazione così critica è facile sbagliare".

A Marc è stato chiesto se avrebbe vinto con qualsiasi altra moto sulla griglia, un commento che si sente fare spesso.

"Sì, è il commento che fanno tutti, ma io non ce l'ho, quella che ho è la Honda, per quest'anno e per il prossimo. Devo continuare a lavorare per migliorare, abbiamo due anni di contratto e credo ancora in loro, soprattutto nel team tecnico che ho nel box".

"Domenica abbiamo giocato con la gomma dura (anteriore) e questo ci ha permesso di fare la gara che abbiamo fatto, perché con la gomma morbida non sarebbe stato possibile. Ho usato la mia esperienza all'inizio, abbiamo giocato tutte le carte ma l'ultima non è andata a buon fine e non era quella che volevo".

"Ora abbiamo tre settimane senza gare: la prima sarà un po' di relax, che mi fa bene per tutto il duro lavoro che ho fatto per recuperare, e poi passeremo due settimane intense di preparazione, con la moto e prendendo il ritmo per le tre gare che verranno dopo questa pausa".

Dopo le prime cinque tappe del campionato, Márquez è 19° in classifica generale con 12 punti, zero dei quali nelle gare lunghe, a 82 punti dal leader Pecco Bagnaia, ma con 15 Gran Premi ancora da disputare, nulla è perduto.

"Non si sa mai, ma se faccio gare come quella di Le Mans, no. È stata una buona gara, ma non sono andato bene. È stata una buona gara ma non ho preso i punti, si ha un buon sapore in bocca, ma non si tirano le somme. Eravamo su un circuito che ritengo favorevole al mio stile di guida e questo mi ha aiutato molto, ma quando arriveremo al Mugello, dove si dipende molto dalla velocità in curva, dall'aderenza, sarà molto più difficile. E non si può dipendere da quale pista è buona per attaccare e quale no. Stiamo vedendo che le Ducati vanno bene su tutti i circuiti ed è molto difficile competere con loro", ha detto il pilota di Cervera.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Marc Fleury