MotoGP | Marquez: “Da Portimao l’obiettivo è tornare a lottare davanti”

La stagione 2022 di MotoGP non è iniziata nel migliore dei modi per Marc Marquez, che dopo due anni perseguitato dagli infortuni, è stato costretto a saltare le gare di Mandalika e di Termas de Rio Hondo a causa di una nuova caduta avvenuta proprio in Indonesia.

Il pilota Honda, che aveva chiuso la prima gara dell’anno in quinta posizione, è tornato in pista due settimane fa nel Gran Premio delle Americhe, dopo che un nuovo episodio di diplopia lo aveva obbligato a restare fermo. Ma il fine settimana sulla sua pista talismano non è andato come si aspettava.

Nono in qualifica, l’otto volte campione del mondo ha avuto problemi con la sua moto sulla griglia di partenza nel momento di attivare il sistema di partenza. Questo non ha funzionato e lo ha condannato ad affrontare la prima curva in ultima posizione. Da lì Marquez ha costruito una rimonta straordinaria che lo ha portato fino alla sesta posizione, dimostrando che aveva velocità e ritmo per lottare per la vittoria.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

Questo fine settimana, il pilota di Cervera avrà una nuova opportunità nel Gran Premio del Portogallo, consolidando il recupero su una pista che gli piace, anche se ci ha corso una volta sola. “Non vedo l’ora di correre a Portimao, un tracciato molto impegnativo e fisico, ma molto divertente”, ha spiegato Marquez all’avvicinarsi dell’appuntamento in Algarve, dove l’anno scorso ha fatto il suo ritorno dopo un anno di stop per l’infortunio al braccio e chiudendo settimo.

Nel fine settimana portoghese proverà a confermare le buone sensazioni di Austin. “Negli Stati Uniti abbiamo dato prova della nostra velocità e di quello che siamo in grado di fare, anche se non tutto è andato alla perfezione”.

Tuttavia, l’intenzione del pilota Honda è quella di prendere ritmo e avere stabilità, ora che il mondiale torna in Europa e i viaggi sono più comodi: “Voglio tornare a lottare per le posizioni di vertice e ottenere buoni risultati dopo non aver iniziato l’anno al meglio”.

Per questo Marc dovrà continuare a lavorare con la nuova RC213V che, al momento, non si adatta ancora al suo stile di guida. “Dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi e sulla moto per poter raggiungere il nostro massimo, ma so che sia io sia la Honda stiamo migliorando”, ha affermato il pilota di Cervera, che dopo le prime quattro gare della stagione, in cui ne ha disputate solo due, è 13° nella classifica generale con 21 punti, a 40 lunghezze dal leader Enea Bastianini.