MotoGP | Marquez: "Contento, ma non sono ancora pronto per la gara"

Il ritorno in pista di Marc Marquez era uno dei momenti più attesi di questa MotoGP, che ha ritrovato il suo campione oggi nella prima delle due giornate di test a Misano. L’otto volte iridato ha completato 39 giri nel suo “debutto” in pista dopo la quarta operazione a cui si è sottoposto ormai quattro mesi fa. 1’32”395 è il miglior crono fatto segnare dal catalano, che può ritenersi decisamente soddisfatto.

“Dobbiamo essere contenti ed io sono contento”, esordisce Marquez parlando della sua prima giornata sulla RC213V. Entra poi nel dettaglio spiegando le sensazioni e rivelando il piano di lavoro che aveva la squadra in questo day 1. “Alla prima uscita non mi sono divertito per niente, queste moto sono troppo veloci! Ma è anche vero che durante la mattinata pian piano mi sono trovato sempre meglio. Ho visto che ancora so guidare una moto, ma alla spalla e al braccio in generale mancano ancora tantissima forza”.

“Oggi abbiamo completato il piano di 40 giri che ci eravamo prefissati. Era un po’ aperto, perché avevamo il piano A e il piano B: Il primo era provare andando lenti e poi abbassare i tempi. Il secondo era uscire, capire se mi sentissi bene e cominciare a provare cose. Abbiamo optato per il piano B, perché ho visto che al secondo run già avevo un tempo ottimo e ho iniziato a provare un po’ di cose di aerodinamica. Avevo anche chiesto di poter girare nel pomeriggio, ma mi hanno fermato perché oggi è ancora il primo giorno e ci siamo fermati a metà giornata per provare a girare domani. Ma vediamo, perché ancora ci manca moltissimo”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

L’intervento al braccio a cui si è sottoposto a giugno negli Stati Uniti ha risolto un problema di rotazione del braccio che lo aveva condizionato per molto tempo. Il calvario di Marquez è durato molto tempo e ancora oggi sta pian piano recuperando la forma fisica. La mancanza di allenamento però si nota, perché lamenta un affaticamento: “La posizione del braccio oggi era più naturale, si può vedere anche nelle foto. Quello che ho fatto all’inizio è stato guardare foto e video della posizione del braccio soprattutto nelle curve a sinistra. Adesso sembra che vada meglio. Nelle curve a destra va meglio, ma ancora manca tanta forza, ho una buona posizione per un giro o due, poi torno alla posizione di prima. La differenza però è che prima non riuscivo nemmeno all’inizio ad avere la giusta posizione. Adesso mi sento il braccio affaticato, ma senza dolore”.

“Ho fatto qualche giorno di ginnastica, due giorni di moto e poi sono arrivato diretto su una MotoGP, quindi i tempi sono stretti e c’è ancora molta strada da fare. Ma mi sento bene, già dal secondo run ho iniziato a divertirmi di più. Oggi ho guidato un po’ a istinto, dopo 100 giorni non sai bene cosa stai facendo, ma i tempi non erano male. Però non era la cosa più importante, oggi dovevamo capire come reagisse il corpo, che sta rispondendo in maniera positiva. Ho fatto anche dei run molto brevi, i muscoli per un anno e mezzo hanno lavorato in maniera diversa, oggi hanno lavorato in modo giusto ma non sono ancora pronto per sopportare tutta questa potenza”.

Vederlo in gara dunque è ancora un’utopia. La grande potenza e forza fisica che richiede la MotoGP attuale non consente a Marquez di sopportare quasi 30 giri al limite e l’otto volte campione del mondo preferisce andare cauto: “La mia mentalità è che quando mi vedo più o meno a posto per una gara, ritorno. Ma per il momento faccio fatica a fare quattro giri, figuriamoci 20. Se la gara fosse domani, non la farei. Questo pomeriggio faccio fisioterapia e metto il ghiaccio, domani vediamo come mi sveglio e proviamo a fare qualche giro in più. Non potremo decidere domani, bisognerà aspettare giovedì o venerdì come reagisce il corpo e nel weekend capiremo se ce la posso fare o meno. Se c’è una possibilità corro, ma non è la priorità”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

“È troppo presto per capire”, prosegue analizzando la situazione. “Soprattutto perché oggi era impossibile finire una distanza di gara. Forse 10 giri di seguito si possono fare, ma 27 sono tanti. Sono lontano da questa prestazione, ma domani capiremo se avrò fatto un passo avanti. Sarà importante guidare domani e capire come reagiranno il braccio e tutto il corpo giovedì e venerdì. Magari potrei sentire anche un passo indietro, perché potrei sentire dolore. L’osso è perfetto al 100%, si tratta di più di questioni di muscoli, sento affaticamento al gomito e alla spalla”.

La differenza con gli altri piloti, più allenati e pronti a gestire la forza fisica, si nota: “Ho iniziato a divertirmi negli ultimi run, ma in questo primo giorno ho sofferto più di quanto mi sia divertito. Anche quando fai il primo test invernale fatichi perché le moto sono molto impegnative, per quanto puoi essere al massimo della forma fisica. Figuriamoci nella mia situazione, poi tutti gli altri erano molto veloci. Avevano un altro ritmo, venivano anche dal weekend di gara, ma io mi sono concentrato su me stesso, ho lavorato sulla mia posizione e domani proveremo a fare un altro passo in avanti”.

Ad ogni modo, nel massimo delle sue possibilità, Marc ha lavorato anche in ottica futura, concentrando il lavoro sull’aerodinamica una volta familiarizzato con le sensazioni del braccio: “Oggi ci siamo concentrati molto sul pacchetto aerodinamico, cosa che faremo anche domani. Abbiamo ancora un’opportunità di omologarlo sulla mia moto e abbiamo cercato di capire. Domani proveremo a riconfermarlo, perché dopo 100 giorni si può essere veloci ma non si ha un gran feeling e non si capisce nel modo giusto. Dai commenti che diamo, Bradl dice la stessa cosa, quindi questo significa che stiamo andando nella stessa direzione”.