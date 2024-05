MotoGP | Marquez: "Confido nella prima vittoria, ma non è un'ossessione"

Da quando ha lasciato la Honda per abbracciare una Ducati GP23 per il Gresini Racing, Marc Marquez, vincitore di 85 gare del Campionato del Mondo, di cui 59 in MotoGP, ha più volte flirtato con la vittoria, ma senza raggiungerla, cosa per cui non vuole "ossessionarsi".

Marquez è stato secondo nella Sprint di Portimao, di nuovo secondo nella Sprint di Austin. A Jerez ha alzato il livello e si è piazzato secondo nella gara lunga, dopo uno spettacolare duello con Pecco Bagnaia. A Le Mans poi è arrivato un doppio secondo posto, sabato e domenica, questa volta superando il due volte campione del mondo all'ultima curva. Per cinque volte, dunque, lo spagnolo è andato vicino a una prima vittoria che per il momento gli sfugge.

Tuttavia, dopo averlo visto in pista e, soprattutto, dopo aver visto come si comporta sul podio e nel paddock, nessuno dubita che questa prima vittoria arriverà prima o poi per chiudere definitivamente l'incubo che ha comportato il grave infortunio al braccio destro del 2020.

Una vittoria che, perché no, potrebbe arrivare nel Gran Premio di casa, a Barcellona, la prossima settimana. “No, a Montmeló oserei dire che non sarà così, perché la mia storia in MotoGP è il circuito peggiore per provarci”, ha ammesso Marquez domenica quando Motorsport.com gli ha fatto notare questa possibilità.

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Marc Fleury

“Ma vedremo come andrà con questa moto, non escludo nulla a priori”, ha aggiunto, non avendo ancora guidato la Desmosedici GP sul circuito catalano. “Da qui in poi, se continuiamo a lavorare come abbiamo fatto finora, sono fiducioso che la prima vittoria arriverà, ma non voglio essere ossessionato da questo”, ha aggiunto.

“Il fatto è che la prima vittoria può arrivare, ma per lottare con questi due piloti bisogna essere perfetti in tutti i settori”, ha detto riferendosi a Jorge Martin e Bagnaia.

“L'errore che abbiamo commesso venerdì a Le Mans, ad esempio, si può salvare in un weekend, come è successo questa volta, ma non in tutti i Gran Premi. Dovremo stare molto attenti perché loro non sbagliano in nessuna qualifica, partono sempre dalle prime due file e questo rende la vita molto più facile", ha aggiunto, riferendosi al fatto che non ha superato la Q1 ed è partito 13° in griglia.

Nonostante questo, è riuscito a rimontare sia sabato che domenica fino al secondo posto, cosa che lui stesso considerava quasi impossibile.

“Basta guardare quanti piloti sono passati dal 13° al secondo posto nella MotoGP di oggi. È difficile sorpassare, ma è vero che sabato, dopo la Sprint, ho sottolineato e inviato il messaggio che per me era più importante il ritmo mostrato in gara che la rimonta alla partenza. Il ritmo dopo la partenza determina il ritmo della gara lunga di domenica. Una partenza irreale come quella di sabato dipende da molti fattori. Domenica la partenza è stata buona, ma non come quella di sabato".

"Il ritmo che avevo nella Sprint mi ha dato la tranquillità di andare avanti per tutta la gara, di avere ilterzo vicino, che era la posizione che cercavo. Sono riuscito a passarlo e ho visto che avevo il ritmo. È vero che in un giro (15) ho fatto il mio miglior tempo e loro (Martin e Bagnaia) hanno battagliato davanti, ed è stato allora che gli ho guadagnato un secondo, quello che avevo perso con Fabio Di Giannantonio. Quindi sono stato contento di lottare con i due 'galli' della Ducati".

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

E se la partenza della Sprint è stata spettacolare, con un quarto posto al primo giro, domenica non è stata da meno. “Ho cercato di fare una partenza come quella di sabato, ma dipende molto anche da come partono gli altri e alla prima curva non sono riuscito a tenere la linea del giorno prima, all'interno c'era un pilota e lì potevo perdere tempo. Quando mi sono assicurato la posizione e ho attraversato la prima chicane non sono riuscito a risalire tante posizioni", ha spiegato.

Uno dei momenti salienti della gara è arrivato alla fine, quando Marc ha superato Bagnaia per conquistare il secondo gradino del podio.

“Mi sono lanciato da molto lontano. Sabato in quella curva (9-10) non avevo fiducia, ma domenica ne avevo molta, potevo frenare molto tardi, potevo fermare la moto andando dietro ad altri piloti. È anche una curva in cui si può commettere un errore e c'è spazio di manovra, si può andare un po' lunghi nella chicane e rientrare. Visto che era l'ultimo giro mi aspettavo che Bagnaia attaccasse Martin, perché l'ho visto molto aggressivo a Jerez e pensavo che lo avrebbe attaccato, perché aveva una buona accelerazione, ma ho visto che non l'ha fatto, quindi ho pensato di poterci provare", ha raccontato.

"Sono uscito dalla curva otto molto bene, ma non abbastanza da pensare di andare a prenderlo, ma quando ho visto che Pecco non stava reagendo, ho cercato di farlo. Poi non sapevo dove fosse e alla curva 11 mi sono difeso e sono uscito a tutta velocità, pensavo che sarebbe venuto a prendermi. Ho visto poi nelle immagini che ci ha provato, che era proprio dietro di me all'ultima curva, ma io avevo ritmo e velocità nel quarto settore ed ero tranquillo, ma entrambi (Jorge e Pecco) hanno fatto una grande gara", ha commentato.

È stato un sorpasso pieno di valore e di simbolismo, anche se Marc ha minimizzato un po'. “È stato un bel sorpasso, ma non per la vittoria. Ha lasciato un buon sapore, sì, perché è stata una buona manovra. Ma un sorpasso, per essere speciale, deve essere quello per la vittoria", ha detto.

Anche se Marc non vuole essere ossessionato dalla vittoria e non vuole dire pubblicamente che il suo vero obiettivo è lottare per il titolo - al momento è terzo in classifica generale, a 40 punti da Martin e a soli due da Bagnaia - ciò che il catalano apprezza molto è il suo stato d'animo.

“La cosa che mi dà più tranquillità, e lo si vede dal mio volto, è che mi sto divertendo. Basta guardare la gente per capire subito se ci si sta divertendo o se sta soffrendo. Quest'anno c'è relax, ci stiamo divertendo... Sabato ci siamo qualificati 13°, cosa possiamo fare? Non possiamo arrabbiarci. Sapevamo che poteva succedere in qualche Gran Premio e succederà altre volte, perché ci sono piccole cose, dettagli che in MotoGP ti fanno perdere sei posizioni in una volta sola con soli due decimi di secondo. Ma quest'anno mi sto divertendo e mi sto divertendo molto", ha detto felice il #93.