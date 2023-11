MotoGP | Marquez: "Con la Ducati non ci saranno scuse”

Marc Marquez affronta gli ultimi tre gran premi da pilota Honda, una tappa che l’ha portato a vincere sei titoli mondiali in MotoGP. Poi comincerà la sua avventura in Gresini nel 2024, in sella alla Ducati. Visto lo scarso rendimento di quest’anno, in cui è riuscito a salire sul podio solamente in un’occasione, in Giappone, è normale che la maggior parte dei tifosi stiano facendo il conto alla rovescia per il debutto sulla Desmosedici, che avverrà a Valencia nei test dopo l’ultima tappa del 2023.

Fino a quando arriverà quel momento, il catalano pone le proprie aspettative a un livello basso e prova a sviare tutte le domande relative al futuro che gli si presenta, per evitare di mancare di rispetto a Honda. Nello stesso tempo, il #93 comprende perfettamente l’aspettativa che questo nuovo capitolo genera.

“Capisco che ci sia molta aspettativa per il test di Valencia. Perché è un cambio di marca e perché, in passato, si è generata aspettativa con altri piloti. Il mio lavoro è provare a scacciare via questa aspettativa”, ha affermato Marquez, che gestirà come potrà questa prima giornata di test, in cui gli sguardi saranno concentrati su di lui, con cronometro alla mano.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

“Nel test di Valencia dovrà adattarmi, andare man mano, perché ho trascorso molti anni correndo con lo stesso tipo di moto. Adattarmi al team. Il primo che ha domande sono io”, ha aggiunto il pilota di Cervera, che proverà a togliersi la pressione per questo test, ma in vista della prossima stagione dà per scontato che dovrà dimostrare quanto sia forte.

“Appena salirò sulla Ducati, sulla moto non ci saranno scuse. Ci sono diversi tipi di piloti che riescono ad andare veloci con questa moto. Dico veloci, perché di costanti ce ne sono solo due: Jorge Martin e Pecco Bagnaia. La costanza è quella che dà la possibilità di lottare per il campionato”, ha proseguito Marquez, che è tornato a sottolineare quanto la strategia più adeguata sia andare passo dopo passo.

“Non mi porrò un obiettivo per l’anno prossimo prima di provare la moto. Prima voglio provarla, poi chiudere la pre-stagione e allora vedrò esattamente dove siamo. Sarebbe un enorme errore pormi un obiettivo chiaro”, ha sottolineato l’otto volte campione del mondo.