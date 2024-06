MotoGP | Marquez: "Con la Ducati il Mugello sembra un altro circuito"

Marc Marquez non si stancava mai di ripetere che l'unica cosa di cui aveva bisogno era essere veloce il venerdì, entrare in Q2 e qualificarsi bene in griglia per essere in lizza per la vittoria. Finora, al via del Gran Premio d'Italia, lo spagnolo ha fatto metà del lavoro, finendo nella top ten. Cosa che gli permetterà di lavorare con calma sabato mattina per preparare le qualifiche. Nella prima sessione della giornata, Marc ha guidato i tempi quasi fino alla fine, e anche nel pomeriggio è stato molto veloce all'inizio con la mescola morbida, e ha lavorato molto bene con la media.

"Una giornata molto buona. È stato molto bello guidare una Ducati al Mugello. L'assetto di base era già buono. Ho guidato pensando al giro veloce, e ha funzionato meglio per me", ha spiegato il pilota del Gresini Racing al termine della giornata.

"Con la Ducati mi sento più competitivo al Mugello, ma faccio ancora fatica. Soffro più che in altri circuiti, ma sono competitivo. So come soffrire, l'ho fatto in tutta la mia carriera", ha spiegato Marquez, che arriva su questo circuito storicamente favorevole alla Ducati dopo tre podi consecutivi a Jerez, Le Mans e Barcellona.

Ora, però, Marc sa che "dobbiamo dare la priorità al miglioramento del tempo sul giro", per poter partire nelle prime file della griglia e migliorare questi podi per trasformarli nella sua prima vittoria con la Ducati, che se arriverà domenica sarà la 93esima del marchio italiano in MotoGP.

"Non è finita, perché c'è un Q2 e una Sprint. Queste sono solo prove libere. Sembra che io sia un po' più vicino sul giro secco, ma non è abbastanza. Questa moto ti permette di rilassarti un po' di più".

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

A Marc è stato chiesto di descrivere cosa cambia ad affrontare questa magnifica pista al manubrio della GP23: "Con la Ducati, la prima sensazione al Mugello è che sembra un circuito diverso", ha confessato.

Al di là di quello che è successo in pista, fuori dal circuito la battaglia per il futuro dell'otto volte campione del mondo è ancora in corso. Ieri Marc ha chiuso la porta a un trasferimento al Prima Pramac Racing e oggi la squadra italiana ha sbattuto di nuovo la porta. Tuttavia, questo venerdì il pilota e il proprietario della squadra italiana, Paolo Campinoti, hanno parlato e chiarito la situazione.

"Con Campinoti abbiamo sempre avuto un rapporto buono e onesto. Ci siamo sempre detti le cose in faccia", ha detto, prima di concludere che anche le cose con il boss della Ducati vanno bene. "Con Dall'Igna abbiamo sempre avuto un rapporto molto onesto, dal 2018".

Infine, Marc ha lasciato una riflessione a livello di sensazioni e di modo di affrontare le gare.

"L'infortunio al braccio ha cambiato il mio modo di affrontare le corse e la vita. Non avevo mai festeggiato un podio come quello di Montmelò. Pensavo che la mia carriera fosse finita, ed è per questo che ora mi godo ogni momento che mi si presenta", ha concluso il numero 93.