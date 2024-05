MotoGP | Marquez: “Cercavo la moto migliore e Ducati lo è ancora”

Il Gran Premio di Catalogna potrebbe apre scenari interessanti in ottica 2025, con un mercato piloti che sta fremendo. Tante sono le voci che si rincorrono, moltissime le supposizioni. Se però una cosa è certa è che i primi tre in campionato sono concentrati sul fare il massimo nel fine settimana catalano: tra questi c’è Marc Marquez, al centro del mercato e anche sotto i riflettori per la prima gara di casa da pilota Ducati. Barcellona non è la pista migliore per il pilota di Cervera, che ha spento le speranze ancora prima di arrivare al Montmelo. Tuttavia, il portacolori Gresini si presenta in terza posizione nella classifica generale, a 40 punti dal leader Jorge Martin e a sole due lunghezze da Pecco Bagnaia, i grandi favoriti della stagione.

La gara di Le Mans ha dimostrato che Marquez è ancora pronto a divertirsi e lottare con i piloti di testa, ma suppone che Barcellona racconterà una storia un po’ diversa: “Sta mancando la consistenza dei due piloti davanti a me (in campionato, ndr). Sono più veloci nelle prove, in qualifica. Sono sempre nelle prime tre o cinque posizioni. Ovviamente io sono veloce, mi sento competitivo, a Jerez e Le Mans ero vicino. Ma devo trovare la consistenza. Sarà una sfida importante al Montmeló, perché è una delle mie piste peggiori, ma cercheremo il modo per essere veloce e competere con i piloti di testa”.

“L’obiettivo è essere veloce in pista ed essere vicino ai primi due”, ha spiegato l’otto volte iridato durante la conferenza stampa di Barcellona. “Come ho già detto, sono contento di vedere che lotto con loro fino all’ultima curva. Sono i due contendenti al titolo del 2023, i due rivali più forti. Continuerò a lavorare con ciò che ho per fare il massimo. Barcellona non è il massimo, uno dei miei punti di forza è la frenata e questa non è una pista stop&go, ma fluida. Ma sono sempre il migliore dei piloti Honda. Non vedo l’ora di capire come lavorerà la Ducati qui. Dobbiamo capire o cambiare il setup o magari modificare il mio stile di guida per essere vicini alla vetta e avremo anche i dati degli altri da confrontare”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Marc Fleury

Il fine settimana di Barcellona arriva una settimana prima del Mugello, appuntamento chiave per Ducati in ottica mercato. Sul tracciato toscano, infatti, si dovrebbe prendere una decisione sul 2025. A contendersi la sella ufficiale sono Martin, Marquez ed Enea Bastianini… Ma il pluricampione non ha alcuna intenzione di restare indietro: “La mia situazione è diversa dall’anno scorso. Quest’anno cercavo di divertirmi e ritrovare il feeling. Pian piano sto tornando a un buon livello, questo è molto importante”.

“Sono molto contento di combattere con questi piloti (Bagnaia e Martin, ndr). Ma, ovviamente, se si vuole lottare per il campionato, si può fare anche quest’anno. Se può facilitare la vita in pista, questo aiuta… Ogni pilota cerca il meglio. So qual è la mia prima idea, sono intelligente. Lo sono stato in passato, lo sono stato l’anno scorso e lo sarò per il prossimo anno. So di cosa ho bisogno per essere veloce, se posso fare un gran lavoro in pista potrò avere più opzioni per il futuro. Ora i marchi europei sono a un ottimo livello e la Ducati è la migliore o almeno quella che ha maggior potenziale su ogni pista, per questo lo scorso anno l’ho scelta. Io cercavo la miglior moto ed è ancora così. Ma ovviamente Aprilia e KTM sono sempre più vicine, in particolare Aprilia ha dimostrato di poter vincere delle gare e anche Aleix ha vinto al Montmelo l’anno scorso”, ha continuato Marquez.

Non è mancata l’emotività a Barcellona, con la conferenza speciale indetta da Aleix Espargaro in cui ha annunciato il ritiro. Ora il catalano “libera” una sella, che diventa appetibile a molti, anche ad eventuali passaggi dalla Moto2: “Per me è complicato per i team, perché sembra che negli ultimi anni il pilota fa la differenza, ma dipende molto dalla moto. Sembra che il livello sia molto equilibrato. Se guardi i tempi, molti piloti meritano la MotoGP. Ma alla fine arrivano dalla Moto2 spingendo. È difficile avere una carriera lunga come quella di Aleix. Non è tanto difficile arrivare quanto restare e tenere alto il livello. Ma è la vita, stavolta è stato Aleix a scegliere. A volte non si può scegliere, non si ha altra opzione. Questa è un’altra cosa importante. Ha scelto che sta meglio a casa”.