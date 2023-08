MotoGP | Marquez: "Capisco Bagnaia, ora si sente invincibile”

I 62 punti di vantaggio che vanta ora Pecco Bagnaia su Jorge Martin, secondo classificato e diretto rivale, consentono a Ducati di affrontare la seconda metà di stagione in completa tranquillità. Non solo per il proprio vantaggio, ma anche per l’autorità che mostra ogni volta che scende in pista: negli ultimi cinque appuntamenti, Bagnaia ha vinto tre gare la domenica chiudendo le altre due in seconda posizione, oltre ad aver conquistato due successi nelle Sprint e altrettanti secondi posti.

Il campione del mondo in carica si trova nel miglior momento di forma della sua carriera, una sensazione confermata anche dal passo mostrato in Austria, dove oltre ad aver vinto sia sabato che domenica, ha comandato tutte e due le gare dall’inizio alla fine partendo dalla pole position. Domenica, Fabio Quartararo ha fatto un parallelismo tra il dominio di Bagnaia e quello che Max Verstappen sta attuando nel Mondiale di Formula 1, dove sta volando verso il suo terzo titolo consecutivo con la Red Bull.

Se c’è qualcuno che sa perfettamente come si sente il piemontese, quello è Marc Marquez. Lo spagnolo, che sta attraversando una situazione completamente opposta a quella di Bagnaia per la mancanza di competitività di Honda, ha dominato con forza per diversi anni, prima di infortunarsi a Jerez nel luglio del 2020, quando è iniziato il calvario da cui sta ancora cercando di uscire.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel 2014, senza andare troppo lontani, il pilota Honda ha inanellato dieci successi consecutivi nel suo cammino verso il secondo dei sei titoli in classe regina che figurano sul suo palmarès. “Capisco perfettamente la sensazione che sente ora Pecco. Ha una fiducia in se stesso, nel progetto e nella moto che sono incredibili”, ha risposto Marquez a Spielberg, quando Motorsport.com gli ha posto la domanda sul periodo d’oro di Bagnaia.

“Quando la moto va bene non tocchi nulla, questo ti permette di concentrarti sulla tua guida. Lui si sente praticamente invincibile. Quando sei nella sua situazione, metti la gomma morbida, media o dura e ti va bene lo stesso. Ti esce anche il giro veloce”, ha spiegato il pilota Honda, 12° al traguardo al Red Bull Ring. “Pecco è in un momento meraviglioso e deve approfittarne al massimo. Quando entri in questa spirale positiva, tutto va meglio, ti stanchi di meno e le gare sono più brevi. Bisogna fargli i complimenti per aver trovato questo momento”, ha concluso.