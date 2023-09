MotoGP | Marquez: “Bene Honda in Q2, ma c’è anche Quartararo...”

La Honda sta vivendo una stagione complicata, con Joan Mir che non va a punti dal primo gran premio del 2023, in Portogallo a marzo. Al debutto della MotoGP sul Buddh International Circuit venerdì, la RC213V si è dimostrata competitiva nelle mani di Marc Marquez e del maiorchino, che si sono piazzati rispettivamente al quarto e al decimo posto della classifica combinata, agguantando la top 10, e quindi l’accesso diretto in Q2.

Mir, che riteneva che il fine settimana sarebbe stato difficile in quanto la Honda non aveva portato il telaio 2024 testato a Misano con cui si sentiva meglio, ha ammesso che il venerdì è stato "mentalmente molto buono” per lui. Ma ha avvertito che il ritmo dimostrato dalla Honda "non è reale", in quanto tutti si stanno ancora abituando al nuovo circuito. "Beh, credo che questo non sia del tutto reale, diciamo, perché è una pista nuova", ha detto il campione del mondo 2020. "Penso che in questo tipo di situazione si possa fare la differenza un po' di più in termini di stile di guida".

"Noi abbiamo ancora margine di miglioramento su questa pista, ma anche le altre moto. Come a Misano, è più difficile ottenere quel decimo in più. Credo che qui in India ci sia più margine per tutti. Inoltre, mi piace la pista e oggi abbiamo lavorato abbastanza bene. Credo che il test di Misano sia stato molto utile per me e per la squadra”, prosegue Mir.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per far fronte alle temperature più elevate, Michelin ha portato in India una carcassa di pneumatico posteriore più rigida. Quando è stata utilizzata in Austria, Mir è caduto durante la gara della domenica e si è potuto qualificare solo 16°, mentre Marquez era 18° in griglia e ha ottenuto il 12° posto in quella stessa gara. Il maiorchino ha osservato che il ritmo della Honda con questo pneumatico è stato "inaspettato", ma che tutti stanno faticando e questo riduce al minimo lo svantaggio solito della Honda.

Anche Marquez è rimasto sorpreso dalle prestazioni della Honda con questa gomma posteriore, ma ammette di "perdere molto" in uscita di curva. "Questa è stata la mia principale sorpresa, perché la carcassa più dura non funziona molto bene con la nostra moto, e soprattutto per il mio stile di guida", ha affermato. “Perché per il mio stile di guida vado molto veloce e mi affido al supporto del posteriore”.

“Quando ho una carcassa più dura, non riesco a fermare la moto con entrambe le ruote perché il posteriore ha meno grip. Sono felice e sorpreso di essere riuscito a fare bene oggi, perché ho adattato il mio stile di guida facendo il contrario di quello che sento. Ma è vero che stiamo perdendo in molte aree, all'uscita dell'ultima curva, nei punti di uscita stiamo perdendo molto, stiamo frenando molto tardi e non è il modo di fare 21 giri", sostiene l’otto volte campione del mondo.

Marquez ha anche osservato che parte del ritmo suo e di Mir sulla pista di Buddh è dovuto semplicemente al fatto che i piloti migliori sono in grado di fare la differenza su un nuovo circuito. "Alla fine è la stessa moto, ma per me Joan è un pilota di grande talento e quando si arriva in circuiti nuovi, i piloti di talento possono fare la differenza", ha detto. "E soprattutto questa mattina siamo stati molto competitivi, nel pomeriggio eravamo più indietro, abbiamo fatto il giro dietro a Marco Bezzecchi perché con la Honda se non segui qualcuno è molto difficile fare il tempo sul giro, e siamo entrambi in Q2. Ma se controllate anche Fabio Quartararo è entrato in Q2. Quindi, quando si arriva su un nuovo circuito, i piloti di talento vanno facilmente al limite".