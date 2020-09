MotoGP: Marquez ancora out, ma torna ad allenarsi

Il grande assente di questa stagione così particolare in MotoGP è Marc Marquez, costretto a restare fermo a causa dell’infortunio al braccio rimediato nella caduta della prima gara dell’anno, a Jerez de la Frontera. Ma il campione del mondo in carica non ha intenzione di rimanere troppo a lungo lontano dalle piste, pur avendo dichiarato di prendersi tutto il tempo necessario per il recupero dalla frattura che ha richiesto un doppio intervento chirurgico.

Il pilota Honda continua il suo percorso di recupero in casa e proprio questa mattina ha reso noto tramite i suoi canali social di aver ricominciato ad allenarsi in vista del rientro. Non si sa ancora con esattezza quando Marquez potrà tornare in sella alla RC213V e si pensa di poterlo rivedere addirittura a Valencia, in programma a novembre. È scontato che ormai sia definitivamente fuori dalla lotta per il titolo, ma nel frattempo si tiene in forma per poter rientrare prima della fine della stagione.

Trenta minuti di corsa è l’allenamento svolto dallo spagnolo come inizio dopo lo stop forzato. Sono passate sei settimane dall’ultima operazione a cui si è sottoposto il pluricampione del mondo: il 19 luglio è caduto durante una splendida rimonta nel Gran Premio di Jerez fratturandosi il braccio destro. Operato a Barcellona il martedì successivo, è tornato sulla pista andalusa per provare a correre, salvo poi doversi arrendere al dolore e saltare il secondo appuntamento di Jerez.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto quando un’incrinatura della placca in titanio si è danneggiata a causa di un brusco movimento fatto da Marquez per aprire una finestra. Questo ha richiesto un secondo intervento chirurgico, che gli ha impedito di scendere in pista in tutti i gran premi fino ad ora disputati. Al suo posto corre Stefan Bradl, collaudatore HRC, che lo sostituirà ancora per qualche gara, almeno fino a Valencia.