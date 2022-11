MotoGP | Marquez aggressivo: “Ho deciso di prendere dei rischi”

Marc Marquez ha concluso il venerdì di libere del Gran Premio di Valencia con il quarto tempo, ma in entrambe le sessioni è finito a terra. Nelle FP1 è caduto alla curva 1, mentre nel turno pomeridiano è scivolato alla curva 2. Il pilota Honda però ha attribuito entrambe le cadute alla voglia di prendersi dei rischi, affermando che farà la stessa cosa anche nelle FP3 e nelle qualifiche di sabato, nonostante questo significhi una terza caduta.

L’otto volte campione del mondo ha dichiarato: “Ogni gara voglio vedere se ho questo fuoco in me, e ce l’ho”. Inoltre ha aggiunto che nel venerdì di Valencia è stato in grado di guidare in modo totalmente normale per la prima volta da quando ha iniziato il suo recupero al braccio destro dopo l’operazione. Ha dichiarato: "Il livello di grip era buono, soprattutto quando si arriva dalla Malesia, Sepang non è stata buona per noi in questo senso. Se arrivi qui e il livello di grip era buono, allora con un livello di grip elevato, la nostra moto funziona meglio.

"Anche oggi ho avuto qualche problema e non mi sentivo in grado di spingere. Ma è l'ultima gara, è un GP in Spagna e ho deciso di rischiare. Oggi ho rischiato, sono caduto due volte, domani rischierò, forse cadrò di nuovo, non lo so, ma domenica rischierò lo stesso, perché voglio finire in un buon modo. Ma alla fine correrò con i mezzi che ho e ci proverò, ma devo aspettare fino a martedì per fare un altro passo in avanti, spero”, prosegue Marc riferendosi ai test della pre-stagione 2023.

Alla domanda se avesse faticato più del previsto sul Circuito Ricardo Tormo, Marquez ha aggiunto: "No, faccio fatica come mi aspettavo. Ieri avevo detto che la situazione sarebbe stata una via di mezzo tra l'Australia e la Malesia, e al momento siamo messi così, siamo quarti. Siamo lì. So che domani con un solo giro veloce sarà difficile anche essere nelle prime due file, forse l'obiettivo è essere in terza fila. Ma vedremo. Come ho detto, prenderò dei rischi perché voglio fare qualcosa di più da parte mia. Poi il risultato magari sarà peggiore o uguale a quello della Malesia o dell'Australia. Ma da parte mia, durante tutte le gare, sono stato veloce ma sempre cercando di controllare tutto. Ma ogni gara voglio vedere se ho questo fuoco dentro di me, e ce l'ho. Oggi ho dimostrato a me stesso che se voglio posso spingere, ma ho quello che ho e posso fare quello che posso fare, non di più”.

Nonostante l'ottimo risultato del venerdì di libere, Marquez ha accusato un forte mal di gola e ha dichiarato ai giornalisti di aver preso dei farmaci dopo essersi svegliato con una sensazione di malessere: “Sono distrutto. Sono felice, perché l'obiettivo della mia rimonta era migliorare il mio braccio destro, e siamo migliorati molto. Oggi ho guidato in modo normale ed era da molto tempo che non guidavo in modo normale, quindi per questo motivo spingo di più e cado di più. Ma stamattina mi sono alzato e sono stato male. Sto prendendo delle medicine e spero di sentirmi meglio domani e domenica, ma non si sa mai".