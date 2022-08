MotoGP | Marini: "Voglio continuare a lavorare sulla nuova carena"

Tra i tracciati più veloci e che sulla carta ben si adatta alle caratteristiche della Ducati Desmosedici GP, il nuovo Ring di Spielberg - esordirà infatti la variante, che spezza in due parti il rettilineo tra le curve 2 e 3 - ospiterà la 13esima prova del Mondiale MotoGP 2022. In pista, con la Top 10 alla portata e i primissimi nel mirino, Luca Marini e Marco Bezzecchi per un altro step in avanti su un tracciato che ha visto entrambi sul podio in Moto2.

Secondo nel 2018 nella classe di mezzo e quinto nel 2021, da rookie in MotoGP, al termine di una gara davvero rocambolesca, Luca torna al lavoro per completare chilometri e adattarsi nuova carena Ducati in vista del finale di stagione.

"Non vedo l’ora di tornare in pista in Austria: vedere e provare il nuovo layout del tracciato e continuare a fare chilometri e lavorare sulla nuova carena. Lo scorso anno abbiamo centrato un bel risultato qui, in una condizione davvero complicata da gestire, e speriamo invece in un meteo stabile per riuscire a settarci al meglio e divertirci su una delle piste più belle e uniche del calendario", ha detto Marini.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Vittorioso in Austria in Moto3 e Moto2 e motivato a continuare sulla scia dei positivi risultati degli ultimi weekend, anche Marco che non vede l’ora di saggiare la nuova modifica al tracciato in sella alla MotoGP e confermarsi miglior rookie.

"Il tracciato di Spielberg è sicuramente uno tra i miei preferiti: sono sempre andato forte, mi è sempre venuto naturale, ho vinto due volte e non vedo l’ora di provare la MotoGP proprio qui. La pista è velocissima, darà sicuramente gusto e sono curioso anche di provare la nuova chicane", ha aggiunto Bezzecchi.