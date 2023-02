MotoGP | Marini: "Test perfetto, ora conosco tutto il potenziale Ducati"

Ducati ha dimostrato anche nei test di Sepang di essere la moto da battere nel 2023, e lo ha fatto piazzando ben sette moto nelle prime nove posizioni solo nella terza giornata. Un segnale di dominio che lascia intravedere un’altra stagione della MotoGP in cui le Rosse di Borgo Panigale la faranno da padrona con tutti i suoi piloti.

In particolare, è stato Luca Marini a chiudere in bellezza i tre giorni di test in Malesia, firmando il miglior crono e issandosi in vetta alla classifica dei tempi. Il portacolori Mooney VR46 ha siglato un 1’57”889, scendendo sotto il muro del 58 e dando un segnale forte anche con la GP22. Il pilota di Tavullia si è messo alle spalle il campione del mondo Pecco Bagnaia con la GP23 e sono stati gli unici a girare in 57, a dimostrazione di quanto sia vicina alla perfezione la Desmosedici che gli altri sono chiamati a battere.

La pioggia ha un po’ rovinato i piani di fine giornata per tutti i piloti, ma la soddisfazione di Marini è quella di aver potuto lavorare bene nei tre giorni, riuscendo a completare il piano di lavoro: “Penso che sia stato un test fantastico, la terza giornata è stata perfetta, abbiamo provato tutto quello che avevamo nel programma”.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“La simulazione di gara è andata molto bene e sono molto soddisfatto del feeling nei 10 giri. Ovviamente la Sprint Race sarà difficile, perché con tutti gli altri non potrai fare le tue linee precise e le altre cose che fai nella simulazione, sarà più una lotta. Ma il feeling è migliorato, abbiamo lavorato molto bene e anche il tempo sul giro alla fine della giornata era molto buono”, spiega parlando della grande novità del 2023, la gara veloce a cui tutti si stanno preparando.

Non può non essere sorridente Marini al termine dei test, in cui ha mostrato continuità e la solidità che si è vista già nel finale della scorsa stagione. Nel 2023 Luca è ripartito da dove aveva lasciato nel 2022 e la soddisfazione è enorme: “Ho provato molte specifiche, è importante fare esperienza. Ora conosco molto bene il DNA della Ducati e mi piace molto. Sento che adesso posso usare tutto il suo potenziale, quest’anno stiamo lavorando nella giusta direzione, stiamo imparando dagli errori dello scorso anno e penso che siamo pronti per lottare per il podio in tutte le gare. Ma anche gli altri costruttori sono forti quest’anno e gli altri piloti Ducati sono in cima alla lista dei contendenti”.

La GP22 è la moto campione del mondo, raggiungendo il livello che vediamo ora solamente con il passare delle gare. Se nei test invernali dello scorso anno non aveva mostrato un grande step, la GP23 al contrario è apparsa già vicina alla perfezione. Per questo Marini, che disporrà della moto dello scorso anno, punterà sulla strategia per poter essere in lotta con i compagni di marca che invece avranno a disposizione la specifica nuova: “Dovremo essere intelligenti nelle prime gare, provare a usare la nostra esperienza in ogni weekend della prima parte di stagione. Ma parlando con Pecco, mi ha detto che hanno fatto un gran passo in avanti. Sono già lì, vicini alla perfezione della moto dello scorso anno. Però penso che anche la mia moto abbia un ottimo potenziale”.