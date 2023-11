MotoGP | Marini chiarisce: "Non c'è nulla contro l'Academy"

Per quanto riguarda la pista, gli occhi degli appassionati sono tutti rivolti al duello per la corona di campione del mondo della MotoGP tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, arrivata al suo penultimo capitolo in Qatar. Se si guarda al mercato, però, i riflettori del paddock di Lusail invece puntano tutti in direzione di Luca Marini.

Al momento non ci sono ancora novità ufficiali, ma il pilota marchigiano resta il principale candidato per prendere il testimone di Marc Marquez nella squadra ufficiale Honda. Tutto ruota intorno alla possibilità di ottenere un'offerta biennale e non di un solo anno, anche se ormai la Casa giapponese sembra indirizzata ad andare in quella direzione.

Il diretto interessato per il momento non si sbilancia ed attende sviluppi dalla HRC, ma è chiaro che la sua speranza è che la questione possa dipanarsi il più rapidamente possibile, visto che ormai mancano meno di due settimane ai test collettivi di Valencia, quando nel caso dovrebbe avere la sua prima presa di contatto con la RC213V e con la sua nuova squadra.

"Non so ancora niente, la situazione è la stessa di domenica scorsa. Non posso dire niente di nuovo, se non quello che vi ho già detto. So che per il vostro lavoro non è una buona situazione, ma non lo è neanche per me (ride). Sarebbe bello avere più tempo, ma Valencia è la settimana prossima", ha detto Marini quando gli è stato domandato del suo futuro una volta arrivato in Qatar.

"Sto aspettando la Honda come tutti voi e la cosa migliore che posso fare è concentrarmi su questo Gran Premio, cercando di ottenere un bel risultato. Quello che è importante per me, ma credo per tutti a questo punto per tutti, è chiarire la situazione il prima possibile", ha aggiunto.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team

E' chiaro che nel suo caso fa un po' strano a tutto l'ambiente vederlo sul piede di partenza dalla squadra di famiglia, visto che il grande capo della Mooney VR46 è suo fratello Valentino Rossi, e che sono ben sei stagioni ormai che difende i colori della squadra di Tavullia. Come ha sottolineato anche Luca, però, seguire le opportunità che offre il mercato fa parte della carriera di ogni pilota professionista. Ed entrare nel team ufficiale Honda, nonostante il momento difficile vissuto dal colosso giapponese, non può non essere considerato tale.

"Sono pronto per assorbire questa situazione e non è strano. E' un qualcosa di completamente normale, perché ogni anno ci sono dei cambiamenti nelle line-up dei team. Si tratta di essere un pilota come tutti gli altri, come Pecco (Bagnaia), come Franco (Morbidelli). Non è niente di strano. Voglio solo fare quello che mi può permettere di fare un passo per migliorare i miei risultati ed avere una buona carriera in MotoGP, speciale".

Lo scorso fine settimana aveva fatto chiacchierare parecchio una dichiarazione del suo attuale compagno di squadra Marco Bezzecchi, secondo il quale Marini aveva iniziato a prendere un po' le distanze dalla VR46 Riders Academy. Per questo ci ha tenuto a chiarire le cose, spiegando che c'è stato un fraintendimento.

"Vado sempre al Ranch, ho cambiato un po' il modo di lavorare, ma mi alleno lo stesso con i ragazzi. Non c'è nulla di importante, non c'è nulla contro l'Academy. Non cercate nulla di male, è stata solo un'incomprensione. Il mio rapporto con gli altri piloti è perfetto, andiamo a cena tutte le settimane, non potrebbe essere migliore. Gli allenamenti al Ranch sono perfetti con gli altri piloti", ha concluso.