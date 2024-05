MotoGP | Marini: “La chiave è guidare come Bagnaia e Martin”

La Honda non è ancora riuscita ad ingranare in questa prima parte di stagione 2024 della MotoGP. Ormai non sorprende più vedere le quattro RC213V occupare il fondo della classifica, e non si intravede una via d'uscita per la casa giapponese. In questo contesto difficile per i quattro piloti, Luca Marini è l'unico pilota titolare a non aver ottenuto nemmeno un punto dopo le prime cinque gare. Tuttavia, ha terminato tutte le gare lunghe e può vantarsi di non aver visto la bandiera a scacchi solo nella Sprint di Jerez, dove è caduto come tanti altri in quell’occasione.

A Le Mans, il pilota italiano ha chiuso a 27.8 secondi dal vincitore della Sprint Jorge Martin, un distacco che è diventato di 40 secondi domenica. Inizialmente posizionato davanti a Joan Mir il sabato, si è ritrovato in ultima posizione quando il suo compagno di squadra è caduto, e isolato dal gruppo dal sesto giro in poi. Domenica ha preceduto per un po’ Takaaki Nakagami, Augusto Fernandez e Alex Rins, ma quando il pilota della Yamaha lo ha superato a metà gara, si è ritrovato di nuovo da solo nelle retrovie.

Come Marini sa, partire dal fondo della griglia fa disputare una gara a sé stante, in un altro mondo rispetto a chi detta il ritmo in testa. “Il gap accumulato nei primi due o tre giri è già enorme. Al secondo giro, gli altri fanno lo stesso tempo che facciamo noi in qualifica. Già nel primo giro perdiamo cinque o sei secondi, e lo stesso nel secondo", ha detto durante il weekend facendo un bilancio della situazione.

Così, l'italiano ha concluso il GP di Francia con la voglia di essere già al Mugello, dove Honda e Yamaha hanno svolto una sessione di test privati), lamentando che con la Honda continua ad avere gli stessi problemi, ovvero far girare la RC213V e avere una buona stabilità in accelerazione. “Sento di essere molto forte in frenata, ma poi faccio fatica a girare la moto a centro curva e perdo anche in uscita. Non è una novità, ma non c'è ancora nulla di concreto che ci faccia pensare di poter uscire dal tunnel", ha commentato.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quindi, mentre gli aggiornamenti sono in arrivo, il numero 10 sta cercando di cambiare il suo stile di guida, per allinearlo a quello dei piloti di riferimento della categoria: “Dobbiamo cercare di continuare a sorridere. Sappiamo che stiamo lavorando, i giapponesi stanno facendo del loro meglio e gli aggiornamenti arriveranno nelle prossime gare, quindi spero che potremo puntare a posizioni migliori. Sto cercando di lavorare sul mio stile di guida, sulla mia posizione, perché oggi si vede che Pecco Bagnaia e Jorge Martin sono in grado di fare la differenza con i loro corpi”.

“Sono gli unici che spingono in questo modo, mettendo il loro corpo ‘sotto’ la moto e facendola girare. Credo che questa sia la chiave per i prossimi anni in MotoGP, tutti stanno cercando di fare questo cambiamento e io ci sto lavorando. Sto dando il 100% a ogni giro", ha spiegato chiarendo in che modo i due favoriti al titolo possano fare la differenza su tutti gli altri.

Al termine della gara, tuttavia, il fratello di Valentino Rossi è rimasto pensieroso, facendo un'osservazione simile a quella dei Gran Premi precedenti. “Quello che non capisco è che io parto il venerdì con un ritmo e lo mantengo fino alla domenica, mentre Joan riesce a fare un passo avanti davvero enorme durante la gara lunga. Domenica ha fatto una grande gara, dal mio punto di vista. Purtroppo è caduto, ma fino a quel momento aveva fatto un'ottima gara. Dobbiamo capirlo”.

“Se guardiamo solo ai tempi migliori, Joan Mir è stato in grado di compiere un'evoluzione notevole a Le Mans, al punto da girare a meno di nove decimi dal miglior giro stabilito domenica, nonostante abbia completato solo metà della distanza”. Luca Marini, dal canto suo, non è mai stato a meno di 1.4 secondi dalla testa per tutto il GP: 1.9 dal miglior tempo nella Sprint e 1.6 nella gara lunga.