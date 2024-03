MotoGP | Marini: “Honda mi ascolta, abbiamo costruito un gran gruppo”

Inizia una nuova stagione per la MotoGP e una nuova avventura per Luca Marini: dopo l’inverno trascorso a familiarizzare con la Honda, ora si inizia a fare sul serio partendo già dalle prime libere del venerdì. Il Gran Premio del Qatar darà le prime risposte, ma le sensazioni del pilota di Tavullia sono già molto positive.

“Sono molto contento di essere qui alla prima gara, finalmente si inizia”, ha affermato Marini nel giovedì che precede l’inizio dell’azione in pista. “Devo dire che non vedo l’ora, sono molto felice in questo momento. Sicuramente poi guardando i prossimi giorni sarà più difficile essere felici, ma dobbiamo essere obiettivi. Siamo consapevoli del nostro potenziale attuale, quindi dobbiamo cercare di lavorare bene soprattutto perché queste prime gare ci serviranno per metterci a posto con la nuova moto”.

I test invernali sono stati positivi, pensando alla situazione di Honda, che sta rincorrendo ed è chiamata a recuperare un gap importante: “Siamo ancora abbastanza lontani dal reale potenziale della moto, ma abbiamo bisogno di più tempo. Non è facile sistemarsi nei weekend di gara, perché ora l’unico turno buono dopo si può provare qualcosa è quello del venerdì pomeriggio. Ma hai solamente venti minuti per dedicarti a sistemare la moto, poi il resto è concentrarsi per il time attack. Non sarà semplice, ma cerchiamo di fare i passi giusti in modo da arrivare nel minor tempo possibile a lottare per delle posizioni più importanti”.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante il grande lavoro da fare per poter riportare la Honda al vertice, Marini si sente a proprio agio con il suo nuovo team, con cui ha instaurato un rapporto che pensa lo possa aiutare a migliorare tecnicamente: “Penso che abbiamo costruito un gran gruppo, nella mia squadra mi trovo veramente molto bene, ci siamo sentiti sempre durante l’inverno. Il rapporto che ho con tutti i membri della mia squadra è fantastico, anche con i giapponesi mi trovo molto bene. Sono contento che ascoltano molto i miei feedback, hanno sempre portato qualcosa di nuovo in questi test. So che ci saranno anche aggiornamenti nelle prossime gare. Dobbiamo solo avere il giusto tempo per arrivare dove possiamo”.

“Sono molto contento di quello che ha detto Joan, anche Zarco ha sempre detto così. Sono molto carini e gentili, quindi ricambio volentieri. Dobbiamo essere uniti in questo momento, perché penso che lavorando bene insieme possiamo raggiungere il nostro obiettivo in meno tempo. Sicuramente guardare Mir mi aiuterà tanto perché già guida la Honda come vuole essere guidata. Il suo stile è riuscito a lavorarci l’anno scorso anche se non è stata una stagione facile per lui, ma si vede che ce l’ha in mano e sa dove dover spingere, specialmente sul time attack. Anche confrontarmi con lui sarà sempre interessante quest’anno”.

Passare dal diventare un pilota di un team indipendente al sostituire Marc Marquez in Honda è un salto importante, ma Marini non dà peso a questa nuova situazione e non sente una pressione extra: “Non penso sia diversa la pressione, quello che vuoi fare è vincere, sia che parti ottavo sia che parti quattordicesimo. L’obiettivo è sempre quello, cambia solo la squadra. Mi trovo bene con tutti, con i giapponesi… Insieme possiamo fare un bel lavoro, c’è un bel clima”.