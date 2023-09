MotoGP | Marini ha rinnovato con Mooney VR46 per il 2024

Nel paddock della MotoGP la cosa veniva data praticamente per scontata, ma questa mattina è arrivata anche la conferma ufficiale: proprio in occasione della gara di casa, sia per il team che per il diretto interessato, la Mooney VR46 ha annunciato di aver prolungato il contratto di Luca Marini.

Sono stati due mesi molto importanti per il 26enne, che a luglio ha sposato la sua Marta ed ora ha definito il suo futuro, assicurandosi di continuare a difendere anche l'anno prossimo i colori della squadra che potremmo definire "di famiglia", visto che il grande capo è suo fratello Valentino Rossi, in sella ad una Ducati Desmosedici GP che sarà in versione 2023.

Ma il rinnovo non era scontato solo per questo, perché il pilota marchigiano sta vivendo la sua miglior stagione in MotoGP. Basta pensare che a 9 GP dal termine ha già totalizzato 125 punti, suo record nella classe regina. Inoltre, è salito per la prima volta sul podio, piazzandosi secondo ad Austin, dopo aver chiuso terzo nella Sprint di Termas de Rio Hondo.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Risultati che al momento lo tengono al settimo posto nella classifica iridata, ma che sommati a quelli di Marco Bezzecchi hanno contribuito a portare la Mooney VR46 al secondo posto nella classifica riservata ai team, con appena 37 punti di ritardo nei confronti dei leader del Prima Pramac Racing.

"Rimanere nel Mooney VR46 Racing Team anche nel 2024 è per me una questione di fiducia verso un gruppo di lavoro molto affiatato, con cui mi trovo molto bene e che crede in me da tanti anni. Come squadra, faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi nel corso della prossima stagione. Non solo Vale, Uccio e Pablo che ringrazio, ma soprattutto tutta la squadra tecnica che mi supporta e Ducati. Essere tra i protagonisti del 2024, lottare per il Campionato come pilota e come Team è sicuramente un’ambizione reale", ha detto Marini.

"Sono molto contento di poter confermare che Luca rimarrà con noi anche nel 2024. Sarà la settima stagione con il Team e questo è un riconoscimento di fiducia davvero significativo per tutti noi e tutti i nostri partner che supportano il progetto. Confermare, con l’appoggio di Ducati, una squadra in crescita è un importante pregio. Luca è un gran lavoratore, sempre preciso, focalizzato sui dettagli e questo è un vero plus nella MotoGP di oggi. Veloce, costante e molto solido, penso abbia raccolto meno di quanto si meritasse fino ad ora e spero possa togliersi tante soddisfazioni in queste gare che rimangono e nel futuro", ha aggiunto il team director Alessio "Uccio" Salucci.

La compagine di Tavullia, dunque, conferma in blocco la formazione che ha portato in pista negli ultimi due anni, che gli sta dando grandi soddisfazioni, visto che anche Bezzecchi aveva annunciato il suo rinnovo con la squadra fino alla fine della stagione 2024 alla vigilia del gara scorsa a Barcellona.