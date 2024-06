MotoGP | Marini: "Aleix tester? Ottimo, ma speriamo porti qualche foglio da Aprilia"

Ieri Motorsport.com ha lanciato un'anticipazione secondo cui Aleix Espargaro continuerà effettivamente a lavorare in MotoGP come collaudatore e lo farà accettando una nuova sfida. La sua lunghissima parentesi in Aprilia si concluderà a Valencia, quando appenderà al chiodo i panni di pilota titolare, e per lui si aprirà un nuovo capitolo come tester per la Honda.

La Casa giapponese non sembra trovare la strada giusta per uscire dal buco nero più lungo e profondo in cui sia mai stata da quando è impegnata nella classe regina, ma non si può di certo dire che non ce la stia mettendo tutta per provarci, come si può notare dalle novità tecniche che compaiono con una certa frequenza sulle RC213V. Non ultimo il pacchetto aerodinamico omologato per i piloti titolari al Mugello, dopo che Johann Zarco lo aveva già utilizzato a Barcellona.

Ora evidentemente ha deciso di affidarsi anche ad un pilota di provata esperienza per il suo test team. Nell'epoca recente il ruolo di collaudatore è sempre stato affidato al tedesco Stefan Bradl, ma è innegabile che un profilo del calibro di Aleix Espargaro, che appena due anni fa ha battagliato per il titolo ed ha vinto 3 GP, può essere un salto di qualità. Anche perché appunto può portare in dote tanti anni di esperienza in sella ad una moto oggi decisamente più competitiva come l'Aprilia RS-GP.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il suo possibile arrivo nella prossima stagione è stato commentato positivamente da Luca Marini, che si è lasciato scappare anche una battuta che dice molto dell'attuale momento della Honda, suggerendo che lo spagnolo magari si possa portare anche qualche disegno da Noale.

"Non so niente, ma se è vero è ottimo. Aleix alla fine è un pilota di esperienza. Ha fatto tanti anni in Aprilia e conosce bene i loro segreti. Da tester speriamo che porti anche qualche foglio o qualcosa di nascosto (ride). Perché alla fine il pilota può spiegarti le sensazioni e dare delle indicazioni, ma alla fine sono gli ingegneri che devono creare la moto e costruirla", ha detto Marini dopo aver concluso il Gran Premio d'Italia al 20° posto.

Il pilota italiano però ha riservato anche una carezza all'attuale collaudatore della HRC, sbandierando la sua speranza che possa rimanere anche Bradl: "Se sarà lui il tester sarà perfetto. In quel caso mi dispiace solo per Stefan, perché ho un ottimo rapporto con lui. Ma magari rimarrà anche lui, perché per esempio ora KTM ha addirittura tre collaudatori diversi. Potrebbe anche essere che lavorino entrambi con noi. Ora che me lo avete detto, comunque vedo di andare a parlare con Honda per capire quali saranno i piani", ha concluso.