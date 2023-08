MotoGP | Marco Bezzecchi ha rinnovato con Mooney VR46 per il 2024

Ormai non era più un segreto, ma ora c'è anche l'ufficialità: Marco Bezzecchi e la Mooney VR46 hanno deciso di prolungare di un anno il loro rapporto in MotoGP, estendendo la durata del contratto del pilota riminese fino alla fine della stagione 2024.

Una scelta non semplice per il Rookie of the Year della passata stagione, al quale era stata prospettata la possibilità di salire in sella ad una Ducati Desmosedici GP in versione factory nella prossima stagione, a patto però di cambiare colori e di passare al Prima Pramac Racing, che storicamente è la squadra factory supported della Casa di Borgo Panigale.

Tuttavia, Marco ha deciso di continuare con la squadra che gli ha permesso di arrivare nella classe regina e di affermarsi come uno dei big della categoria, come dimostrato con le prime due vittorie ottenute in Argentina ed in Francia e con una costante presenza nelle posizioni di vertice in questa stagione, che al momento lo tiene al terzo posto nel Mondiale, staccato di 68 punti dall'amico Pecco Bagnaia.

Il legame con il grande capo Valentino Rossi, ma anche con il suo capo tecnico Matteo Flamigni, lo hanno convinto ad accettare anche una moto in versione 2023 pur di proseguire con la sua squadra. "Bez", infatti, non ha mai negato che la situazione ottimale per lui fosse la possibilità di proseguire con Mooney VR46 ed avere a disposizione una moto factory. Cosa però che non era possibile in base ai programmi di Ducati, che aveva previsto solo quattro moto in versione 2024.

Anche se per il momento si parla solamente del 2024, visto che l'accordo tra la Ducati e la squadra del "Dottore" andrà a scadenza proprio alla fine di quella stagione, gli indizi lasciano intendere che Bezzecchi si sia legato a Borgo Panigale anche per il 2025, visto che gli uomini in Rosso vogliono evitare di perderlo nel caso in cui la squadra di Tavullia dovesse decidere di cedere alla corte della Yamaha per farne la propria struttura satellite. Ma questo magari lo si potrà capire meglio domani, dalle parole di Marco in conferenza a Barcellona.

Con questo altro tassello che va al proprio posto, ora il focus del mercato si sposta su chi prenderà il posto rimasto vacante in Pramac, dopo che Johann Zarco ha deciso di legarsi alla Honda LCR. Al momento, tutti gli indizi sembrano indicare Franco Morbidelli come il grande favorito. Resta poi da capire a chi andrà anche l'ottava Ducati in griglia, la seconda del Gresini Racing, visto che anche il contratto di Fabio Di Giannantonio andrà in scadenza a dicembre.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images