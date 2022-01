MotoGP | Marc Marquez valuterà le sue condizioni oggi a Portimao

Dopo aver annunciato venerdì di aver recuperato dall'infortunio all'occhio patito in un incidente avvenuto mentre si allenava con una moto da off-road il 30 ottobre, Marc Marquez ha spiegato di aver bisogno di confermare se sia pronto o meno a tornare su una MotoGP.

Quasi tre mesi dopo l'incidente, Marc ha partecipato ad una conferenza stampa virtuale, nella quale ha confermato i miglioramenti della sua diplopia (vista sdoppiata) ed ha escluso qualsiasi intervento chirurgico. Il #93, dunque, ha deciso di tornare in moto per verificare le sue condizioni reali su due ruote.

Per questo primo contatto sono stati messi sul tavolo circuiti come Barcellona, Valencia e Jerez. Tuttavia, la pista scelta della Honda e del pilota è ricaduta su Portimao, nel sud del Portogallo, proprio dove era rientrato lo scorso anno dopo il lungo infortunio al braccio destro.

Marquez girerà questa domenica a Portimao sua una moto sportiva, la RC213V-S, la più simile alla MotoGP della Honda, per testare la stabilità della sua vista quando è sottoposta alle alte velocità e ad un grande sforzo.

Il pilota di Cervera ha condiviso sui suoi social media un selfie che lo ritraeva con suo fratello Alex sulla strada che conduce a Portimao. Cosa che potrebbe confermare una sessione di allenamento congiunta. L'obiettivo di questo test è vedere se Marc sia pronto per scendere in pista nel primo test pre-campionato della MotoGP, fissato per il 5 e 6 febbraio a Sepang.