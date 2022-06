MotoGP | Marc Marquez torna in Spagna per iniziare la riabilitazione

Alle 7:30 di lunedì mattina, orario locale in Minnesota (sette ore indietro rispetto all’Italia), Marc Marquez ha pubblicato sui suoi profili social una foto che lo ritraeva in un aereo che lo sta riportando a Madrid. Il pilota Honda ha trascorso in totale meno di sei giorni negli Stati Uniti, dove si è operato al braccio destro. “Last flight” (ultimo volo) e una emoji di una casa sono stati la descrizione del post pubblicato dall’otto volte campione del mondo, un selfie all’interno dell’aereo.

Marquez aveva annunciato dieci giorni fa, durante il sabato del Gran Premio d’Italia, che si sarebbe operato per la quarta volta al braccio destro infortunato a Jerez a luglio nel 2020. L’obiettivo era quello di risolvere definitivamente l’infortunio all’omero che lo tormenta ormai da quella gara. Martedì della scorsa settimana si è recato in Minnesota, negli Stati Uniti, per farsi operare dal Dottor Joaquin Sanchez-Sotelo nella Clinica Mayo di Rochester giovedì, appena due giorni dopo l’arrivo.

A tre giorni dall’intervento, l’ultimo dei quali era già in un hotel fuori dall’ospedale, Marquez ha iniziato la sua procedura di rientro e lunedì ha cominciato il suo volo verso Madrid, dove lo staff medico diretto da Samuel Atuña, che lo aveva operato già la terza volta a dicembre 2020, supervisionerà la riabilitazione del braccio che tanto lo ha tormentato in questi ultimi due anni.

Secondo il Dottor Sanchez-Sotelo, l’intervento di giovedì scorso è stato complesso, ma si è concluso con successo. Questo non scioglie i dubbi sui tempi di recupero che, inizialmente, si pensava fossero intorno ai cinque mesi. Se così fosse, il pilota di Cervera non tornerà sulla griglia della MotoGP fino alla prossima stagione, un 2023 in cui spera di lasciarsi alle spalle tutti i problemi e tornare a divertirsi in sella alla sua Honda.