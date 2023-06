MotoGP | Marquez si è fratturato un dito, valuta se correre o meno

Il weekend del Sachsenring sta diventando un vero e proprio calvario per Marc Marquez. Su una pista su cui aveva conosciuto solo vittorie fino a ieri, l'otto volte campione del mondo è incappato in ben sei cadute. E l'ultima, quella avvenuta nel corso del Warm-Up, ha lasciato il segno.

Il pilota della Honda ha perso il posteriore della sua RC213V alla curva 7, una lunga piega a sinistra in discesa, ed è stato letteralmente lanciato in aria, ricadendo al suolo in maniera piuttosto rovinosa.

Gli istanti successivi all'incidente hanno anche generato un po' di preoccupazione, soprattutto pensando ai problemi di diplopia (vista sdoppiata) che hanno caratterizzato l'ultima parte della carriera dell'otto volte campione del mondo, perché Marc si è seduto accanto alle barriere, dando la sensazione di essere piuttosto frastornato.

Il numero 93 è stato riportato al box solamente al termine della sessione ed ha subito ricevuto la visita del Dottor Angel Charte, il responsabile sanitario della MotoGP, che ha subito rassicurato sulle sue condizioni, spiegando però che Marc si sarebbe recato al Centro Medico per ulteriori accertamenti.

Dopo gli esami, la MotoGP ha confermato tramite i suoi canali social che Marquez ha patito una frattura molto piccola al primo dito della mano sinistra, ma è stato dichiarato fit per la gara di oggi pomeriggio dai medici.

Una tegola che non ci voleva in un weekend nel quale aveva già dovuto fare i conti con le polemiche per l'incidente con Johann Zarco nella giornata di venerdì e con le tre cadute nelle qualifiche di ieri. Soprattutto in un momento nel quale aveva detto di non avere più l'intenzione di rischiare per delle posizioni non all'altezza delle attese come l'11° posto ottenuto nella Sprint tedesca.

La presenza in gara però è in dubbio

In condizioni normali, Marquez non si sarebbe fermato un secondo a guardare la fasciatura che indossa e nessuno avrebbe avuto dubbi sulla sua partecipazione alla gara. Tuttavia, il pilota ha dichiarato alla Honda che sta valutando la situazione, ha chiesto del tempo per vedere come evolve il dolore e che comunicherà la sua decisione se correre o meno il prima possibile.

A meno di tre ore dall'inizio della gara di MotoGP, Marc applica del ghiaccio sulla zona infortunata e si fa curare nella clinica del circuito, prima di chiudersi nel suo camper, con gli amici più cari e la famiglia, per valutare la situazione e decidere se vale davvero la pena continuare a rischiare la vita per una moto che non fa altro che buttarlo a terra e per un costruttore che non riesce a trovare un modo per impedire alla sua macchina di essere un cavallo di battaglia.

La decisione finale spetterà a Marc, il cui DNA non è altro che quello di andare a correre, con l'idea, l'illusione, che possa passare una domenica tranquilla e regalarsi una piccola gioia. Nel suo ambiente le cose sono diverse e l'opinione è quella di fermarsi, riposare, recuperare, persino saltare la gara olandese della prossima settimana, e tornare ad agosto con la mente sgombra, sperando che a Tokyo, finalmente, la sveglia sia suonata e gli ingegneri si siano messi al lavoro.