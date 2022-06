MotoGP | Marc Marquez mostra la sua cicatrice impressionante

Navigando su una barca nel Pantano de San Juan, Marc Marquez ha aggiornato i suoi follower sugli ultimi sviluppi del suo processo di recupero.

Il pilota di Cervera, che attualmente si sta riprendendo dalla quarta operazione al braccio destro, non ha esitato a mostrare i postumi dell'intervento, visibili sotto forma di una grande cicatrice, che potremmo definire piuttosto impressionante.

A tre settimane dall'operazione, i segni sul braccio destro testimoniano il numero di interventi a cui si è sottoposto il portacolori della Honda, lottando ogni giorno per recuperare la sua condizione fisica.

Nonostante tutte le indicazioni sembrino rivelare che il recupero dell'otto volte campione del mondo procede bene, Marquez dovrà stare fermo a tempo indeterminato e non ha una data precisa per il suo ritorno in sella alla RC213V. Tuttavia, la HRC non ha nascosto che confida di poter contare sulla sua punta di diamante nella parte conclusiva della stagione, con la speranza che possa dare indicazioni per la moto 2023.

Figure come il CEO di Dorna Sports Carmelo Ezpeleta concordano sul fatto che il sorprendente passo avanti del pilota di Cervera nel processo di recupero potrebbe consentirgli di tornare prima del previsto. E la Honda ne avrebbe davvero bisogno, visto che è reduce da una domenica storica, ma in senso negativo. Al Sachsenring, infatti, nessuna moto del marchio giapponese è andata a punti nella classe regina, cosa che non accadeva da ben 40 anni.