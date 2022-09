MotoGP | Marc Marquez ha deciso: torna a correre ad Aragon!

Marc Marquez ha deciso: tornerà a correre in MotoGP a Motorland Aragon. Dopo essere tornato ad "assaporare" la RC213V in occasione dei test di Misano, l'otto volte campione del mondo si è preso qualche giorno per riflettere, con la consapevolezza che dopo la quarta operazione al braccio destro non poteva più permettersi passi falsi.

Le indicazioni raccolte in Romagna, a 100 giorni dall'intervento necessario per rimettere in asse l'omero, che tra gli interventi ed i precedenti periodi di recupero aveva subito una rotazione di circa 30 gradi, sono state più che positive.

Il pilota della Honda ha sottolineato di essere un po' in debito di forza muscolare nel braccio, ma che le sue condizioni non gli imponevano più di assumere posizioni innaturali in sella alla moto, cosa che invece accadeva fino al Gran Premio d'Italia, l'ultima gara che aveva disputato prima di fermarsi per recarsi negli Stati Uniti e sottoporsi all'operazione.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

A Misano probabilmente è andata oltre ogni più rosea previsione, perché nell'arco delle due giornate Marc ha completato 100 giri, con un crono distante poco più di mezzo secondo dal battistrada Fabio Quartararo, che aveva fatto segnare il nuovo primato del tracciato intitolato a Marco Simoncelli.

Nonostante questo, il #93 aveva mostrato grande prudenza, dicendo che si sarebbe recato ad Aragon solo se avesse avuto la certezza di poter portare a termine la gara e non solo per "allenarsi" in sella alla MotoGP, anche se probabilmente questa è la cosa di cui ha più bisogno in questo momento per ritrovare la forma fisica e gli automatismi.

Nella giornata di ieri poi c'erano stati altri indizi, perché il pilota di Cervera si è già recato ad Aragon per svolgere un test sulla pista di kart in sella ad una CBR600. Inoltre, la Dorna aveva rilasciato la line-up della conferenza stampa di giovedì, nella quale figurava anche lui, seppur con un asterisco che stava ad indicare l'attesa di una conferma definitiva.

Ora però è tutto deciso e tutto confermato: la MotoGP ritrova la stella più brillante dell'ultimo decennio che, se riuscirà a ritrovare anche la competitività in tempi brevi, potrebbe anche vestire i panni dell'arbitro nella contesa per il titolo iridato tra Quartararo, Pecco Bagnaia ed Aleix Espargaro, che arrivano al GP d'Aragon tutti racchiusi in appena 33 punti, con il ducatista che nelle ultime quattro gare ha ridotto di 61 lunghezze il divario in classifica.

Queste ultime gare poi saranno fondamentali anche per la Honda, che deve uscire da un momento di pesante crisi tecnica, che l'ha fatta precipitare all'ultimo posto nella classifica riservata ai Costruttori. Del resto, nonostante sei gare d'assenza, attualmente Marquez è ancora il pilota più in alto nella classifica iridata. E pare che nei test di Misano sia già stato in grado di dare qualche feedback interessante...