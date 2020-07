MotoGP: Marc e Álex Márquez avranno un casco speciale a Jerez

Con la ripartenza della MotoGP torna anche l’estro dei piloti, che scendono in pista sfoggiando caschi particolari per celebrare occasioni speciali. Nel fine settimana del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, in programma dal 17 al 19 luglio, Marc e Ález Márquez sfoggeranno un casco speciale che servirà a raccogliere fondi per la lotta al Coronavirus.

I due piloti Honda, che per la prima volta correranno insieme in maniera ufficiale nella classe regina dei prototipi, lanciano un messaggio di solidarietà attraverso i loro caschi, che rendono omaggio all’intera società che ha lottato in questi mesi di pandemia, da coloro che sono rimasti in casa ai professionisti che hanno continuato a lavorare nell’ambito sanitario e nei settori che non si sono fermati per garantire la sicurezza dei cittadini.

I caschi sono identici, ma di colore diverso, blu per Álex e rosso per Marc: su entrambi sono raffigurate immagini simbolo dei mesi complicati che abbiamo trascorso, disegni stilizzati di figure professionali come medici ed infermieri, mezzi di trasporto e di soccorso che sono stati fondamentali in questo periodo e persone che indossano la mascherina, ormai diventata la ‘nuova normalità’. I disegni sono accompagnati dalla frase ‘Pushing Ahead Together’ (Andare avanti insieme), chiaro messaggio di speranza, gratitudine e solidarietà.

Oltre al casco, Marc ed Álex Márquez avranno anche guanti e stivali speciali. Tutto questo verrà messo all’asta attraverso la piattaforma online Catawiki (https://www.catawiki.es/a/383143). L’asta partirà venerdì 17 luglio alle ore 12 e terminerà lunedì 27 luglio alle ore 20. Una volta terminata, i fondi raccolti saranno devoluti alla Croce Rossa, che si occuperà dei più bisognosi. L’iniziativa è promossa che da Allianz Seguros, sponsor personale dei due fratelli spagnoli, che farà la sua donazione al personale sanitario. Questa è solo una delle tante iniziative promosse da Allianz, che ha anche contribuito alla creazione di respiratori di emergenza OxyGEN.

Marc Márquez commenta l’iniziativa: “Dopo due mesi e mezzo di lockdowon e dopo aver visto la crisi provocata dal Covid-19, volevo rendere omaggio in qualche modo a tutte le persone che hanno sofferto e continuano a soffrire a causa di questa pandemia, oltre a tutti i professionisti che hanno lavorato incessantemente in questo periodo. Dopo averci pensato molto ed aver parlato con mio fratello Álex, abbiamo pensato che l’idea di creare un casco con un disegno speciale fosse un bell’omaggio a tutti loro. Allo stesso tempo, con l’asta che farà seguito al Gran Premio, potremo dare il nostro piccolo contributo per sconfiggere questa pandemia”.

Gli fa eco Álex Márquez: “Finalmente potrò debuttare in MotoGP al Gran Premio di Jerez, è un sogno che si realizza e non ci sarà modo migliore di farlo con questo bellissimo casco, per il significato che ha. Con Marc abbiamo parlato per giorni su cosa potessimo fare nel momento in cui si tornava a correre e fare il disegno di un casco speciale era una bella forma di solidarietà con le persone che hanno sofferto e continuano a soffrire in questo periodo. Nello stesso tempo ringraziamo il lavoro di tutti i professionisti”.

José Luis Ferré, Amministratore Delegato Allianz Seguros, dichiata: “Siamo molto orgogliosi di promuovere questa iniziativa insieme ai fratelli Márquez, che sono sinonimo di impegno, dedizione e solidarietà. Ci uniscono valori comuni che ci hanno portato a creare insieme iniziative di solidarietà negli ultimi anni. Ora, una volta di più, è un piacere aiutarli a lottare contro gli effetti devastanti che il Covid-19 ha avuto sulle vite di tante persone”.