MotoGP | Mandalika, Libere 3: Marquez e Bagnaia ok sull'umido, ma sono in Q1

La tanto annunciata pioggia è arrivata a bagnare la mattinata di Mandalika, rendendo di fatto la terza sessione di prove libere del Gran Premio dell'Indonesia di MotoGP inutile ai fini del raggiungimento della Q2.

La classe regina ha preso la via della pista quando si avvicinava il momento del passaggio alle gomme slick, con l'asfalto del tracciato dell'isola di Lombok che stava iniziando ad asciugarsi. Probabilmente, però, ci sarebbe voluto un quarto d'ora in più per arrivare a ritoccare i tempi della FP2 di ieri.

Quando in Italia saranno le otto del mattino ci aspetta quindi una Q1 davvero infuocata, che metterà in palio appena due posti in Q2 per almeno quattro grandi protagonisti della caccia al titolo come Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Pol Espargaro e Joan Mir, che ieri sono stati tutti beffati dalle bandiere gialle nelle fasi conclusive del turno pomeridiano.

Proprio l'otto volte campione del mondo è stato il più veloce in questa FP3, arrivando vicino ad infrangere la barriera dell'1'34" con il suo 1'34"067. Un crono per il pilota della Honda che comunque rimane distante di oltre due secondi dai riferimenti realizzati ieri.

Alle sue spalle c'è proprio Bagnaia, che nella seconda parte del turno è stato abbastanza a lungo in compagnia di Marc in pista. A separare dalla vetta il ducatista, parso comunque in ottima forma, sono appena 183 millesimi. Buona però anche la sessione dei due portacolori del Mooney VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi e Luca Marini sono in terza e quarta posizione, con il rookie che è stato tra i primi a passare sulle gomme slick.

A completare la top 5 c'è la Suzuki di Alex Rins, che è il primo tra i piloti che hanno avuto accesso diretto alla Q2, nonostante ad un certo punto sia rimasto fermo lungo il tracciato. Un problemino lo ha accusato anche il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, rientrato ai box con un "warning" sul dashboard della sua Yamaha.

Non a caso, "El Diablo" ha chiuso il turno nelle posizioni di rincalzo, staccato di oltre 7". Non che avesse bisogno di qualcosa di diverso, visto che la sua M1 è rimasta saldamente in cima alla classifica cumulativa, invariata rispetto a ieri, e quindi al sicuro nella Q2.

Riassumendo, oltre al francese, i piloti che sono già certi di disputare il segmento decisivo della qualifica sono quindi Franco Morbidelli, Johann Zarco, Jorge Martin, Enea Bastianini, Jack Miller, Aleix Espargaro, Brad Binder, Miguel Oliveira ed il già citato Rins.

Non bisogna stupirsi, dunque, se nelle prime posizioni della FP3 di questi, oltre al pilota della Suzuki, troviamo solo Jack Miller e Miguel Oliveira, che hanno chiuso rispettivamente in settima ed ottava posizione. "Jackass", noto maestro di queste condizioni miste, era stato il primo a passare sulle slick, dettando il passo per buona parte del turno, ma poi non ha esagerato essendo già certo del passaggio del turno.

Classifica FP3 (non cumulativa)