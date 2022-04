MotoGP | Mandalika, Libere 1: Pol Espargaro beffa Oliveira

Hanno rifatto l'asfalto, è cambiata la carcassa delle gomme posteriori, ma la MotoGP in Indonesia è ripartita da dove aveva lasciato alla fine dei test pre-campionato: Pol Espargaro era stato il più veloce allora e si è confermato nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Indonesia.

Con la pioggia caduta in precedenza, la sessione è iniziata con la pista umida, anche se i piloti sono passati abbastanza rapidamente a montare le gomme slick. Anche se i tempi sono andati via via scendendo, lo spagnolo della Honda si è fermato ad oltre due secondi dal riferimento con cui aveva comandato nei test, girando in 1'33"499.

Il pilota di Granollers ha preceduto di appena 44 millesimi la KTM di Miguel Oliveira, ma è vicinissima anche la RC213V gemella di Marc Marquez, che paga appena 79 millesimi. Sotto al muro dell'1'34" poi c'è anche la Yamaha di Franco Morbidelli, più staccato, anche se l'italiano è tra i pochi che hanno montato anche una gomma soft al posteriore nel finale.

In quinta posizione troviamo la migliore delle Ducati, che è quella griffata Pramac affidata a Johann Zarco. Il francese è stato costantemente tra i più veloci in questo turno, ma si è anche regalato il brivido di un drittone nella ghiaia, al quale comunque ha posto rimedio senza troppi problemi.

Nella top 10 c'è spazio anche per il tandem italiano composto dal leader iridato Enea Bastianini e da Pecco Bagnaia. Il pilota del Gresini Racing ha scalato la classifica proprio all'ultimo giro con la sua GP21, chiudendo ottavo ad 828 millesimi e precedendo di 30 la Desmosedici GP Factory del vice-campione del mondo. Subito fuori dalla top 10 invece Jack Miller, 11°, che ha dovuto fare i conti anche con una chiusura d'anteriore che però ha recuperato molto bene.

Davanti a "Bestia" si sono infilate anche l'Aprilia di Aleix Espargaro e l'altra KTM di Brad Binder. Il pilota di Granollers, dunque, si conferma il riferimento della Casa di Noale anche sul tracciato Thailandese, anche se Maverick Vinales ha dato qualche segnale di ripresa stamani, nonostante alla fine si sia dovuto accontentare del 15° tempo.

Il quadro dei dieci che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2, che potrebbe anche essere importante con la pioggia che incombe sulla FP2, è completato dalla Suzuki del campione del mondo 2020 Joan Mir, decimo ed ultimo ad aver accusato meno di un secondo di distacco. Il suo compagno di box Alex Rins invece non è andato oltre al 17° posto.

E' iniziato in sordina anche il weekend del campione del mondo in carica Fabio Quartararo, solamente 16° con un ritardo di poco meno di 1"3. "El Diablo" ha quindi chiuso alle spalle anche dell'altra Yamaha di Andrea Dovizioso, un paio di decimi più veloce ed autore del 12° tempo. Come Morbidelli, però, il portacolori del Team RNF ha montato la gomma soft nel finale.

In coda al gruppo purtroppo gli altri piloti italiani: Marco Bezzecchi, protagonista anche di una leggera incomprensione con Marc Marquez, è 20°, mentre il suo compagno di squadra Luca Marini è 22°. Situazione particolare per quest'ultimo, che nei test su questa pista si era piazzato terzo con la Ducati della Mooney VR46. Nella sua scia poi c'è anche l'altro rookie Fabio Di Giannantonio, 23° con la GP21 di Gresini.