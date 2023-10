MotoGP | Mandalika, il nuovo asfalto è vulcanico!

Il Mandalika Pertamina Circuit cresce di anno in anno, dopo il debutto nel 2021 del Mondiale Superbike, sono stati compiuti diversi passi in avanti in termini di strutture e di tracciato stesso. All’inizio del 2023, è stato posato un nuovo asfalto che i piloti delle derivate di serie hanno già avuto modo di provare quando hanno disputato il round a inizio marzo e questo fine settimana toccherà alla MotoGP.

Questi interventi sono stati richiesti per i problemi di asfalto che si staccava, perciò è stata chiamata la Dromo di Jarno Zaffelli, un’azienda famose in tutto il mondo per la propria esperienza sulle piste. È stato così rivisto il design della pista, senza però andare ad apporre modifiche sul layout, con un ampliamento delle vie di fuga in alcune curve e una riasfaltatura dell’intero tracciato.

Per i lavori, iniziati alla fine del mese di ottobre 2022, è stata utilizzata una miscela di asfalto sviluppata nei laboratori Dromo in Europa e successivamente perfezionata in Indonesia. Si tratta di un asfalto molto particolare, perché costituito dagli aggregati del Rinjani, il vulcano di Lombok da cui prende il nome la miscela speciale. In questo modo si incrementa la sostenibilità del lavoro.

Il nuovo asfalto, progettato e realizzato dall’azienda italiana, ha lasciato soddisfatti i piloti della Superbike e ora non resta che attendere il verdetto dei piloti MotoGP, che scenderanno in pista venerdì per la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Indonesia. “Volevamo fare qualcosa per l’Indonesia”, afferma Zaffelli, fondatore e CEO di Dromo. “Abbiamo avuto l’occasione perché quando la pista di Mandalika è stata costruita, non ha soddisfatto le aspettative”.

Oltre alle vie di fuga, la Dromo ha lavorato anche sul drenaggio dell’acqua, uno dei problemi che ha condizionato pesantemente la gara dello scorso anno, interrotta per la pioggia copiosa. Proprio a Mandalika, Marquez ha avuto inoltre uno degli highside più forti della sua carriera. “La pista era stata costruita senza porre l’attenzione sulla gestione dell’acqua”, prosegue Zaffelli. “L’acqua ristagnava in molti punti e l’abbiamo visto in SBK e in MotoGP. La pista in sé non era forte abbastanza per sostenere la forza delle gomme dei due campionati sin dall’inizio”.

Ma come sono stati svolti i lavori? Zaffelli spiega: “Si scelgono gli ingredienti, i componenti, si tratta della scelta e del modo in cui questi vengono messi insieme. Abbiamo creato un modello 3D della pista e abbiamo analizzato con il nostro sistema quali fossero i punti deboli. Dove c’erano le buche, i ristagni d’acqua e dove potevamo sistemare. Così abbiamo creato un pieno rimodellamento della pista dove fosse possibile”.

“Poi abbiamo cercato di capire cosa ci fosse di sbagliato nell’asfalto”, prosegue. “Siamo venuti qui (a Mandalika, ndr) con alcuni campioni portati dall’Europa. Li abbiamo testati in Europa e abbiamo analizzato cosa servisse per migliorare, secondo noi. In Indonesia non si poteva pensare di portare un asfalto che si possa usare ovunque, c’è l’Equatore. Questa è stata la cosa difficile. Siamo venuti qui e abbiamo cercato di capire quali fossero i mezzi possibile per minimizzare i rischi della riasfaltatura”.

Non solo tecnologia, ma anche sostenibilità, con la ricerca dei materiali locali: “Abbiamo trovato un modo per sfruttare il più possibile materie locali, direttamente dai piedi del Rinjani, il vulcano di Lombok. Abbiamo trovato una cava nella parte occidentale dell’Indonesia che era dura quasi come la pietra. Era accettabile per le proprietà meccaniche, ma non per quelle volumetriche. Però abbiamo trovato un modo per usarla, così l’abbiamo riprocessata in modo che fosse adatta ai nostri standard”.

È così che nasce e si sviluppa il lavoro di riasfaltatura del tracciato di Mandalika, che ha portato a quello che troveranno i piloti questo fine settimana. Qui si possono vedere le immagini dei lavori, con l’intervista integrale a Jarno Zaffelli.