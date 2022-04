MotoGP | Mandalika: gara accorciata a 20 soli giri

Il Gran Premio dell'Indonesia di MotoGP sarà disputato su una distanza ridotta. Per la prima gara sul circuito di Mandalika erano stati inizialmente previsti 27 giri, ma durante la corsa della Moto2 è arrivata la comunicazione che si disputerà su appena 20 giri, quindi sui 3/4 della distanza.

A quanto pare, rifare il manto del circuito dell'isola di Lombok tra le curva 17 e 5 dopo i test pre-campionato non è bastato, perché oggi hanno ricominciato nuovamente ad esserci dei problemi legati all'asfalto nelle curve 2, 3 e 17.

Per questo la Direzione Gara ha accorciato ad appena 16 giri la corsa della classe di mezzo, che si è conclusa con la clamorosa ed inattesa vittoria di Somkiat Chantra davanti al nostro Celestino Vietti, che quindi lascia l'Indonesia da leader della classifica iridata.

Mentre era in pista la Moto2 è arrivata poi la comunicazione dell'accorciamento anche per quanto riguarda la corsa della classe regina. Una situazione che potrebbe riportare anche ad alcuni ripensamenti per quanto riguarda la scelta delle gomme, visto che la riduzione di sette giri è abbastanza sensibile.

"Abbiamo deciso di ridurre la distanza di gara per preservare le condizioni della pista a causa dell'asfalto", ha commentato il responsabile della sicurezza Franco Uncini.

La gara della MotoGP prenderà il via alle ore 15 locali, quando in Italia saranno le 8, e vedrà scattare dalla pole position la Yamaha di Fabio Quartararo, con gli italiani Enea Bastianini e Pecco Bagnaia che invece prenderanno il via dalla seconda fila.