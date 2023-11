MotoGP | Lusail, Warm-Up: svetta Vinales, indietro Bagnaia e Martin

Il Warm-Up del Gran Premio del Qatar di MotoGP non ha lasciato grossi dubbi su quale sarà la scelta di gomme per la gara lunga di oggi, visto che tutti i 21 piloti che sono scesi in pista hanno lavorato con una coppia di pneumatici duri nei 10 minuti a disposizione.

Ma non c'erano grossi dubbi, visto che la Michelin ieri ha ravvisato già nella Sprint dei consumi in linea con quelli che si sarebbe aspettata per il GP vero e proprio. Inevitabilmente, quella di oggi si prospetta come una gara di grande gestione e quindi le scelte non potrebbero andare in una direzione differente.

Come detto, sono stati solo 21 i piloti impegnati nella sessione perché Miguel Oliveira è stato dichiarato unfit dopo la frattura della scapola destra rimediata nell'incidente con Aleix Espargaro avvenuto nelle prime fasi della Sprint di ieri. Il pilota ufficiale dell'Aprilia, che a sua volta si è fratturato la testa del perone, ha valutato le sue condizioni ed ha completato 5 giri, chiudendo con il 15° tempo ed un ritardo di poco più di un secondo.

Il più veloce alla fine è stato il suo compagno di squadra Maverick Vinales, che ha fermato il cronometro su un tempo di 1'53"346. Lo spagnolo ha preceduto un tandem francese composto dalla Ducati Pramac di Johann Zarco e dalla Yamaha di Fabio Quartararo, staccate rispettivamente di 236 e di 341 millesimi.

In quarta piazza c'è la Ducati del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez, che è l'ultimo al di sotto del mezzo secondo di gap, ed è tallonato dalle due KTM di Brad Binder e di Jack Miller. Settimo tempo poi per la Honda di Marc Marquez, che paga sei decimi e precede l'altra Yamaha di Franco Morbidelli.

Bisogna quindi scendere fino al nono posto per trovare il leader iridato Pecco Bagnaia, che ha provato una gomma nuova al posteriore, anche perché voleva valutare che fosse effettivamente il problema che lo ha rallentato nella Sprint di ieri. Ma al piemontese non sono piaciute neppure le modifiche che avevano pensato gli ingegneri di Borgo Panigale per provare proprio a reagire alle difficoltà della gara breve.

Il suo rivale Jorge Martin invece si è dovuto accontentare del 16° posto con la sua Ducati del Prima Pramac Racing, ma ha fatto un lavoro molto diverso, perché ha utilizzato la stessa gomma con cui ha vinto la Sprint, proprio con l'intento di valutarne il comportamento negli ultimi giri di gara, che rischiano di essere quelli cruciali stasera.

Attardati anche altri dei protagonisti più attesi per oggi, ovvero Fabio Di Giannantonio e Luca Marini, ieri saliti entrambi sul podio, che hanno chiuso con il 12° ed il 20° tempo. Il portacolori della Mooney VR46 era il meno convinto della gomma dura all'anteriore dopo aver corso ieri con la soft, ma ora anche lui sembra essere andato in quella direzione.