MotoGP | Il Qatar non ospiterà la prima gara della stagione nel 2023

Dal 2007, il Circuito di Lusail ha ospitato la tappa inaugurale della MotoGP, caratteristica per la gara in notturna, ma nel 2023 la stagione inizierà altrove. La struttura del Qatar ha infatti annunciato dei lavori di ammodernamento del paddock, pertanto sarà impossibile che il mondiale parta dal Medio Oriente.

Il contratto fra il Circuito di Lusail e la MotoGP è stato rinnovato fino al 2031, pertanto continuerà ad essere presente nel calendario, ma verrà ricollocato in una data della stagione utile non appena saranno terminati i lavori. Questi, già iniziati nel 2022, vedranno un progetto diverso per alcune aree del tracciato, dalle zone per gli spettatori agli ospiti del paddock, vista anche la presenza ormai fissa della Formula 1.

La stagione 2023 dunque sarà la prima dal 2007 con un’apertura diversa dai fari del Qatar. L’ultima volta che il campionato è iniziato altrove è stata nel 2006, quando il mondiale è partito da Jerez. Con molta probabilità, Lusail verrà ricollocato verso la parte conclusiva della stagione, mentre non è ancora chiaro quale sarà la tappa di apertura. Si pensa a uno spostamento dell’Australia, che passerebbe da ottobre a marzo anche per via di un meteo più clemente.