Lucchinelli: "Valentino? Si doveva già essere ritirato!"

È apparso alla premiazione delle attività sportive 2019 Suzuki all’Adria International Raceway anche Marco Lucchinelli. Il pilota di Ceparana, nell’immagine che pubblichiamo indica la RG Γ 500 con la quale era diventato campione del mondo nel 1981 con il team Gallina.

La presenza del ligure ci ha permesso di dare uno sguardo alla MotoGP di oggi e, come sempre accade con Marco, sono emerse considerazioni che possono far discutere il mondo del MotoMondiale.

In particolare la sua presa di posizione si Valentino è chiara e rischia di spaccare in due i tifosi del campione di Tavullia.

Ovviamente abbiamo iniziato la breve chiacchierata da Marc Marquez, dominatore assoluto della stagione 2019, e che ad appena 26 anni è già arrivato a otto titoli mondiali…

“Su Marc Marquez non c’è niente da dire: è il grande erede di Valentino. Lo ha guardato, lo ha copiato, lo ha migliorato. Peccato solo che non sia italiano”.

Di Marquez non ne bastava uno: al suo fianco nel team HRC arriva adesso il fratello Alex. Cosa ne pensi?

“E per quello che riguarda suo fratello Alex, c’è gente che è arrivata in MotoGP con molto meno, ha vinto il mondiale di Moto2 dopo una lunga gavetta nella categoria per cui perché no? La moto buona ce l’ha: se il fratello riesce ad andare così forte vuol dire che la Honda si può guidare e, poi, male che vada, andrà piano come tutti gli altri piloti che guidano una Honda”.

Ma è un rischio diventare il compagno di squadra del fratello che è il fuoriclasse quasi imbattibile?

“Ma anche se sei in un’altra squadra e hai il fratello che va forte ti sta davanti. Per cui sfidarlo con la sua moto o no la sostanza non cambia. Personalmente credo che batterlo a parità di mezzo sarà impossibile”.

Quello di Lorenzo è un ritiro definitivo, oppure dopo un anno sabbatico tornerà con un’altra moto che non sia la Honda?

“Non c’è stato nessuno di quelli che è rientrato che sia stato capace di andare forte. Credo nemmeno Schumacher nelle auto. Ha fatto bene a fermarsi…”.

Il prossimo anno sarà l’ultima stagione di Valentino in MotoGP?

“Era molto meglio se Vale si fosse fermato prima, però può correre fino a cinquanta anni, perché settimo o ottavo ci arriva tutte le domeniche e ogni tanto può fare quarto e, magari, può conquistare un podio una volta all’anno. E, invece, il Rossi che conoscevamo era lì per lottare per la vittoria tutte le domeniche. E, quindi, qualcosa di importante è cambiato…”.