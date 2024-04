MotoGP | Lorenzo non ha dubbi su Acosta: “Può vincere a Jerez”

La MotoGP attuale è così equilibrata e competitiva che diventa sempre più difficile fare pronostici. Tuttavia, se c’è una certezza in questo 2024 è che Pedro Acosta è uno dei piloti che scriveranno il futuro della categoria. Non ha dubbi nemmeno Jorge Lorenzo, spettatore d’eccezione, commentando anche le gare su DAZN spagna.

Il rookie del team GasGas ha mostrato già di sentirsi a proprio agio in sella alla KTM, tanto da battagliare con i più navigati in Qatar e di salire sul podio alla sua seconda gara, in Portogallo la scorsa settimana. Il cinque volte campione del mondo è convinto che manca poco alla prima vittoria e non esclude che possa arrivare nell’appuntamento di casa, a Jerez de la Frontera.

“Lo vedo vincitore a Jerez”, ha dichiarato il maiorchino proprio a DAZN. “Nella Sprint o nella gara della domenica, io lo vedo vincitore. Altrove, ci sarà la pioggia o guai meccanici o magari finirà fuori pista. Ma se c’è una gara che può vincere, quella è Jerez. Arriverà un po’ più preparato, il team GasGas sta andando molto bene, lo scorso anno sono stati forti. Penso che Jerez sarà una buona opportunità”, ha spiegato Lorenzo.

Jorge Lorenzo Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

I presupposti ci sono tutti, a Portimao Acosta è diventato il terzo pilota più giovane della storia a salire sul podio. Lorenzo, notoriamente senza peli sulla lingua, ha commentato le capacità di Pedro con il diretto interessato: “Sei un fenomeno, lo sappiamo, ma ti do dei compiti per casa”.

“Prima di tutto, ci fai divertire come bambini, dai spettacolo e l’hai fatto sia in Qatar che in Portogallo. Siamo tesi, ci tieni con il fiato sospeso con tutti quei sorpassi e la verità è che hai già fatto la storia”, prosegue il tre volte iridato in MotoGP. “Penso che hai un potenziale enorme, ma vediamo se sei d’accordo con me sui punti deboli che penso tu abbia. Credo tu debba migliorare le partenze. Poi, ho notato un po’ di chattering al posteriore, penso venga da KTM, o da GasGas in questo caso. In ingresso di curva, vedo che il posteriore scivola un po’ troppo in alcuni momenti”.

Acosta, che già dalla prima gara non si è lasciato intimorire dagli avversari più esperti, si ritiene in accordo con Lorenzo riguardo ai punti da migliorare. Proprio per questo, mantiene i piedi ben saldi in terra e non si lancia in proclami: “Penso che non dobbiamo porci obiettivi, dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Il fine settimana che andrà bene, sarò pieno di champagne e festa. Quello che andrà male, lo accetteremo e sapremo di dover migliorare”.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Rob Gray / Polarity Photo

“È vero che forse ho troppo freno motore”, prosegue Acosta confermando che le sensazioni di Lorenzo erano giuste. “Specialmente alla Curva 15 a Portimao, non riuscivo a chiuderla. Vedevo Bagnaia che andava più largo all’inizio, ma poi la chiudeva meglio. Abbiamo diverse cose da migliorare. Forse la moto è diventata più lenta e abbiamo perso contatto, che ora con l’aerodinamica è importante. Dall’altra parte, abbiamo migliorato la stabilità in uscita di curva, ma c’è ancora margine di miglioramento. Dobbiamo concentrarci specialmente sull’elettronica. Molte di queste vibrazioni erano date da questa”, conclude Acosta.