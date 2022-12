MotoGP | Lorenzo: "Non credo che Honda offra a Marquez il contratto di prima”

Il 20 febbraio 2020 Honda ha annunciato il rinnovo di Marc Márquez per quattro stagioni, fino alla fine del 2024. All'epoca, il pilota di Cervera era diventato, per la sesta volta in sette anni, campione della classe regina e la scommessa della casa giapponese sembrava sicura, nonostante le cifre prese in considerazione fossero di 25 milioni di euro a stagione, una cifra mai vista prima.

Cinque mesi dopo e ancora sotto il precedente contratto (2019-2020), Márquez ha avuto un incidente a Jerez, con il conseguente infortunio al braccio destro che lo ha portato a subire quattro interventi chirurgici. Honda ha sempre rispettato il contratto di Marc, anche se il pilota ha persino preso in considerazione una riduzione a causa del suo infortunio a lungo termine.

Del contratto firmato nel 2020, Márquez ha ancora due stagioni da disputare, quella che inizierà il prossimo marzo, e il 2024, quando avrà 31 anni. In una recente intervista esclusiva a Motorsport.com, il pilota stesso ha ammesso che se Honda non sarà in grado di fornirgli una moto sufficientemente competitiva per lottare per il titolo, guarderà altrove.

"Ho molto rispetto per la Honda, perché il modo in cui mi hanno trattato durante i due anni in cui sono stato infortunato; il modo in cui si sono presi cura di me è stato speciale", ha spiegato Marc nell'intervista. "So che non era normale e avrò sempre tutto il rispetto per Honda", ha detto prima di chiarire che ha delle priorità.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

"Ora penso solo a tornare al top con la Honda. Poi, naturalmente, se non posso, perché sento di non avere gli strumenti, cercherò di trovare il meglio per me", chiarendo che se il marchio alato non gli darà una moto per vincere, se ne andrà alla fine del suo contratto.

Jorge Lorenzo, che dopo aver vinto tre titoli in MotoGP con la Yamaha è passato alla Ducati firmando il contratto, fino a quel momento, più importante della storia (30 milioni per due anni), ritiene che nella situazione attuale Marc dovrà scegliere tra vincere titoli o soldi.

"Marc vuole continuare a vincere campionati del mondo e ora con la Honda non può", ha spiegato Lorenzo nell'ultimo episodio di 'Cuatro tiempos' su DAZN. "Poi arriverà un momento in cui dovrà scegliere tra vincere il Campionato del Mondo o fare soldi, anche se non credo che la Honda continuerà a offrirgli lo stesso contratto", in riferimento ai milioni di dollari per cui ha firmato.

"Vedo il futuro piuttosto rosso nei prossimi anni, soprattutto con Dall'Igna. Se rimarrà in Ducati, credo che avranno la moto migliore per molti dei prossimi quattro o cinque anni", ha anticipato il numero 99. "Se non si è ancora presentato, non ci saranno problemi".

Dani Pedrosa, anch'egli presente al programma ed ex pilota Honda, ritiene che nonostante la scarsa competitività della RC213V, Márquez possa lottare per il campionato: "È chiaro che se Marc sta bene fisicamente e trova un certo livello di fiducia o una buona chimica con la moto, può facilmente smontare i piani della Ducati, perché Marc è un ragazzo molto imprevedibile, può fare cose in momenti che non ti aspetti...è un pezzo che non puoi mettere fisso in un posto perché sarà sempre in movimento", avverte il numero 26.