MotoGP, Lorenzo: “Credo che Rossi possa vincere ancora gare”

Dopo nove anni in Yamaha, con cui ha vinto tre titoli in MotoGP, e due stagioni in Ducati, con cui ha conquistato le sue ultime tre vittorie della carriera, Jorge Lorenzo si è ritirato nel 2019 a seguito di una stagione negativa con il team Honda, dove non è riuscito a domare la RC213V.

Questa domenica, sulla piattaforma DAZN Spagna, Lorenzo ha commentato proprio la sua ultima vittoria nel mondiale, al Gran Premio d’Austria del 2018. Lì si era imposto su Marc Márquez dopo un’intensa battaglia a fine gara. Durante la sua partecipazione, il maiorchino ha affrontato molti temi interessanti e ha parlato di colui che è stato il suo compagno di squadra per sette anni e nello stesso tempo il suo rivale più duro, Valentino Rossi.

Ormai ritirato, nel suo attuale ruolo di collaudatore Yamaha, Jorge è tornato a lavorare con il Dottore, con cui ora ha un rapporto molto più cordiale rispetto al passato. Il maiorchino spende parole di elogio su Rossi e sulla sua intenzione di proseguire anche il prossimo anno in MotoGP, quando avrà 41 anni: “È qualcosa di unico, riuscire alla sua età, 40 o 41 anni, a continuare a lottare in MotoGP per vincere le gare è insolito e ha un merito incredibile. Nessuno ci è mai riuscito fino ad ora, solo Valentino, ed è impressionante. Credo fermamente che se avrà un feeling migliore con la moto rispetto allo scorso anno potrà migliorare notevolmente i suoi risultati e tornerà a vincere gare, ci credo davvero”.

Lorenzo argomenta ciò che dice mettendo in risalto una delle caratteristiche chiave della M1, la sua ‘docilità’: “È vero che la MotoGP è uno sport sempre più fisico, perché guidare per 45 minuti una di queste bestie è davvero difficile. Ma forse la Yamaha, rispetto alle altre moto, è quella che ti permette di non essere un atleta incredibile per poter essere competitivo. È l’unica moto che te lo concede. Per guidare la Honda e la Ducati devi essere un atleta perfetto per poter sostenere il ritmo durante tutta la gara”.

Nel suo ruolo di collaudatore Yamaha, Lorenzo proverà ad aiutare Rossi e anche Maverick Viñales e Fabio Quartararo, la coppia ufficiale per il 2021. Il francese assomiglia più di tutti gli altri al maiorchino, come stile di guida: “Se dovessi scegliere uno dei tre come stile di guida simile al mio, forse direi Quartararo. Anche Valentino è molto preciso, non lo è estremamente come me, ma è molto sensibile. Ma per quanto riguarda il passo in curva, Quartararo mi assomiglia. Ad ogni modo, siamo quattro piloti molto diversi, per stile di guida, mentalità, modo di fare e di pensare”.

Jorge Lorenzo è tornato in Yamaha, da dove era andato via alla fine del 2016 perché non riceveva le attenzioni e la comprensione sufficiente che si aspettava a seguito dei risultati ottenuti: “Più che la mancanza di attenzioni, il fatto è che c’era Valentino Rossi lì, che mediaticamente era molto forte. In questo ambito era difficile combattere con lui. Sapevo che se avessi continuato in Yamaha avrei avuto il materiale migliore, l’ho sempre avuto e non mi lamento in questo senso. Ma il potere mediatico di Valentino è stato sempre molto forte e nel 2015 è stato molto più evidente. Ma questo non è stato il motivo principale. Io volevo cambiare, fare qualcosa che mi tenesse vivo e mi facesse alzare la mattina con la voglia di dare il massimo”.

“Se avessi continuato a correre con Yamaha, sicuramente avrei qualche osso rotto in meno e avrei conquistato più vittorie. In generale i miei numeri sarebbero stati migliori. Ma vedendo ora in prospettiva, farei di nuovo ciò che ho fatto”.

Tutte le vittorie di Jorge Lorenzo in MotoGP