MotoGP: l'obiettivo è recuperare anche il GP del Qatar nel 2020

La MotoGP non prenderà il via dal Qatar come accaduto negli ultimi anni. In seguito alle nuove disposizioni del governo qatariota in relazione al coronavirus si è deciso infatti di annullare la prima prova del Mondiale per quanto concerne la classe regina.

John Baquero, responsabile del circuito di Losail però, ai colleghi di Radio Marca, ha lasciato aperta una piccola porta per il futuro: "Sarà difficile perché non ci sono quasi più date disponibili, ma cercheremo di fare il possibile insieme alla Dorna affinché si possa recuperare la gara della MotoGP quest'anno".

Nonostante le dichiarazioni di Baquero però al momento sembra davvero difficile immaginare il normale svolgimento del GP del Qatar anche tra qualche mese. Il fitto calendario della MotoGP, infatti, sembra precludere tale ipotesi. Inoltre la Dorna sta già lavorando per far recuperare la gara thailandese, quindi al momento l'agenda per la classe regina del Motomondiale sembra già fin troppo ingolfata.

Related video