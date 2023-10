MotoGP | L'incognita Australia non spaventa Bagnaia

La stagione 2023 sta entrando nella sua fase decisiva, la MotoGP approda questo fine settimana a Phillip Island, che potrebbe essere un weekend chiave in ottica iridata. Pecco Bagnaia arriva in Australia da leader del campionato, dopo aver trionfato in Indonesia e aver ripreso il comando della generale approfittando dell’errore di Jorge Martin.

18 punti separano ora i due contendenti al titolo, la cui battaglia si rinnova in “Down Under”. Proprio sulla pusta australiana, il campione del mondo in carica lo scorso anno aveva completato la rimonta record (ben 91 punti) su Fabio Quartararo, diventando di fatto il principale candidato al mondiale. Quest’anno Pecco torna da leader e vorrà continuare la striscia positiva di Mandalika, dove ha dato una grande prova di forza.

“Sono entusiasta di tornare a correre in Australia, una pista veloce dove abbiamo il potenziale per poter fare bene”, afferma Bagnaia. “Lo scorso fine settimana la mia squadra ha fatto un lavoro incredibile, mettendomi nelle condizioni di vincere dopo un inizio complicato. Per questo sono pronto ad affrontare anche l’appuntamento qui in Australia con qualsiasi condizione: come sempre l’incognita più grande sarà il meteo e le temperature saranno piuttosto basse”.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche Enea Bastianini attende l’Australia con impazienza. Tornato in sella lo scorso fine settimana in Indonesia, ha mostrato una grande crescita in sella alla Desmosedici GP23 del team ufficiale, con cui ha potuto disputare poche gare in questa stagione condizionata dagli infortuni che l’hanno tenuto fermo per molto tempo. L’obiettivo del romagnolo è quello di proseguire sulla strada intrapresa a Mandalika, dove ha dato prova di poter lottare per le posizioni che contano.

“Sono felice di tornare a correre a Phillip Island”, dichiara Bastianini. “Questa sarà la mia seconda volta su questa pista su una MotoGP. Lo scorso anno ero partito indietro, ma a metà gara ero riuscito a fare una bella rimonta e a chiudere quinto. L’obiettivo questo fine settimana sarà quello di ripetere una buona prestazione come nel weekend scorso in Indonesia. Con la mia squadra abbiamo fatto un grandissimo lavoro e in gara mi ero trovato bene. Ora l’obiettivo è cercare di essere subito veloci per poter ottenere anche un buon piazzamento in qualifica. Fisicamente non sono ancora al 100%, ma sono pronto a dare il massimo come sempre”.

Come ogni weekend, sarà fondamentale anche a Phillip Island lavorare sulle gomme (qui la preview Michelin con Piero Taramasso), cruciali in questa MotoGP così combattuta. Attenzione inoltre al meteo, il forte vento e le possibilità di pioggia potranno rappresentare una grande incognita, a cui tuttavia il team Ducati arriva preparato.