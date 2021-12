MotoGP Legend: l'ultimo sorpasso di Rossi a Biaggi e Lorenzo

Il 14 novembre 2019, Jorge Lorenzo ha annunciato a Valencia il suo ritiro dopo quindici anni di carriera e cinque titoli iridati, tre dei quali in MotoGP. Accanto al maiorchino c'era il CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, che ha rivelato che il maiorchino sarebbe diventato MotoGP Legend al Gran Premio di Spagna dell'anno successivo, previsto per il 4 maggio 2020.

Due mesi più tardi, a gennaio, la MotoGP ha confermato la nomina di Lorenzo, annunciando anche che la sua Hall of Fame sarebbe stata ampliata con altri due piloti, Max Biaggi ed il neozelandese Hugh Anderson. Poco dopo, tuttavia, è scoppiata la pandemia del COVID e nessuno dei tre ha ricevuto il riconoscimento promesso, inoltre i loro nomi non sono stati inclusi tra le leggende sul sito ufficiale del campionato.

La Hall of Fame della MotoGP è stata creata nel 2020 ed il primo pilota ad entrare a farne parte come leggenda è stato l'australiano Mick Doohan nel maggio di quell'anno, con una cerimonia andata in scena al Mugello. L'ultimo eletto è stato invece Valentino Rossi, che ha partecipato alla sua ultima gara domenica 14 novembre e poche ore dopo ha ricevuto la nomina a MotoGP Legend, con Ezpeleta che gli ha consegnato la relativa medaglia.

Quella di Rossi, sicuramente la più giustificata e meritata, è stata anche la designazione più rapida nella storia dei GP, poiché è stata annunciata e resa effettiva lo stesso giorno del suo ritiro, approfittando del gala di chiusura della stagione a Valencia. Cosa che però ha anche fatto sì che la sua nomina passasse quasi inosservata.

Un vero e proprio "sorpasso", sicuramente l'ultimo, a due dei più grandi rivali della carriera sportiva di Valentino: Jorge Lorenzo e Max Biaggi, che stanno ancora aspettando pazientemente da circa due anni per unirsi alle MotoGP Legends.

Stesso discorso che vale anche per Hugh Anderson, che compirà 86 anni a gennaio e ha vinto quattro titoli, due nella 125cc ed altrettanti nella 50cc, prima di ritirarsi nel 1966 dopo aver vinto 25 delle 68 gare che ha disputato nell'arco di sette anni.

Anderson sarà il primo neozelandese ad essere inserito nella Hall of Fame, mentre Biaggi sarà il settimo italiano e Lorenzo il quinto spagnolo, oltre che l'unico campione del mondo MotoGP di questa nazionalità.

Le 32 MotoGP Legend nella Hall of Fame



Giacomo Agostini Giacomo Agostini 1 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 15 títulos

122 victorias Kork Ballington Kork Ballington 2 / 32 4 títulos

31 victorias Álex Crivillé Álex Crivillé 3 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 2 títulos

20 victorias Mick Doohan Mick Doohan 4 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 5 títulos

54 victorias Geoff Duke Geoff Duke 5 / 32 Foto di: Uncredited 6 títulos

33 victorias Wayne Gardner Wayne Gardner 6 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 1 título

18 victorias Mike Hailwood Mike Hailwood 7 / 32 Foto di: Sutton Motorsport Images 9 títulos

76 victorias Nicky Hayden Nicky Hayden 8 / 32 Foto di: Todd Corzett 1 título

3 victorias Daijiro Kato Daijiro Kato 9 / 32 1 título

17 victorias Eddie Lawson Eddie Lawson 10 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 4 títulos

31 victorias Marco Lucchinelli Marco Lucchinelli 11 / 32 1 título

6 victorias Randy Mamola Randy Mamola 12 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Sin títulos

13 victorias Anton Mang Anton Mang 13 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 5 títulos

42 victorias Ángel Nieto Ángel Nieto 14 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 13 títulos

90 victorias Dani Pedrosa Dani Pedrosa 15 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 3 títulos

54 victorias Wayne Rainey Wayne Rainey 16 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 3 títulos

24 victorias Phil Read Phil Read 17 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 7 títulos

52 victorias Jim Redman Jim Redman 18 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 6 títulos

45 victorias Kenny Roberts Kenny Roberts 19 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 3 títulos

24 victorias Kenny Roberts Jr. Kenny Roberts Jr. 20 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 1 título

8 victorias Jarno Saarinen Jarno Saarinen 21 / 32 Foto di: Yamaha 1 título

15 victorias Kevin Schwantz Kevin Schwantz 22 / 32 Foto di: Dave Dyer 1 título

25 victorias Barry Sheene Barry Sheene 23 / 32 Foto di: LAT Images 2 títulos

23 victorias Marco Simoncelli Marco Simoncelli 24 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 1 título

14 victorias Freddie Spencer Freddie Spencer 25 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 3 títulos

27 victorias Casey Stoner Casey Stoner 26 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 2 títulos

45 victorias John Surtees John Surtees 27 / 32 Foto di: LAT Images 7 títulos

38 victorias Carlo Ubbiali Carlo Ubbiali 28 / 32 Foto di: Nationaal Archief 9 títulos

39 victorias Franco Uncini Franco Uncini 29 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 1 títulos

7 victorias Jorge Martinez Jorge Martinez 30 / 32 Foto di: Motogp.com 4 títulos

37 victorias Stefan Dörflinger Stefan Dörflinger 31 / 32 Foto di: Dorna 4 títulos

18 victorias Valentino Rossi Valentino Rossi 32 / 32 Foto di: Dorna 9 títulos

115 victorias