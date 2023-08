MotoGP | Lecuona sostituisce Rins anche a Barcellona

Il calvario di Alex Rins non è ancora finito: infortunatosi al Mugello ormai tre mesi fa prosegue e il portacolori LCR dovrà attendere ancora prima di tornare in pista. A Barcellona, appuntamento di casa del catalano in programma questo fine settimana, ci sarà nuovamente Iker Lecuona. Il pilota Honda SBK, che ha già sostituito Rins a Silverstone e al Red Bull Ring, tornerà a vestire i colori LCR anche nel Gran Premio di Catalogna.

La frattura alla tibia sta richiedendo un lungo tempo di recupero per l’unico vincitore Honda di questa stagione, pertanto preferisce attendere una gara in più per tornare in azione pienamente recuperato. Rins si è recato in Austria due settimane fa per una visita al team e per stare nel box e con tutta probabilità sarà presente anche al Montmelo per partecipare alla gara di casa, seppur da spettatore.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Lecuona correrà così la sua quinta gara in MotoGP quest’anno: a inizio stagione era infatti salito sulla RC213V del team ufficiale per sostituire Marc Marquez, tornando poi nel box Repsol ad Assen, in sostituzione dell’infortunato Joan Mir. Impegnato a tempo pieno con HRC nel mondiale Superbike, ha trascorso la pausa estiva delle derivate di serie in sella alla Honda del team LCR per rimpiazzare Rins nel Gran Premio di Gran Bretagna e in quello d’Austria, mentre si prepara a tornare in pista per la gara al Montmelo.

Sarà poi il momento di rientrare dalla pausa della Superbike, che sarà impegnata fra due settimane a Magny-Cours. La concomitanza con il Gran Premio di San Marino impedirà a Lecuona di sostituire Rins qualora quest’ultimo non fosse ancora pronto per rientrare. I tempi di recupero e una data di ritorno non sono ancora stati resi noti, pertanto Honda potrebbe vedersi costretta a cercare un nuovo sostituto per il suo pilota titolare, che alla fine di questa stagione concluderà il suo rapporto con LCR per abbracciare il progetto Yamaha.