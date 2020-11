MotoGP, Lecuona in isolamento: deve saltare il GP d'Europa

Brutte notizie per la KTM Tech 3, che questo fine settimana dovrà fare a meno di Iker Lecuona per il Gran Premio d'Europa, a Valencia. Il pilota spagnolo, infatti, si trova costretto a fronteggiare una situazione simile a quella vissuta da Tony Arbolino un paio di settimane fa a Motorland Aragon.

Pur essendo risultato negativo al COVID-19, Lecuona sarà infatti costretto a rispettare un periodo di quarantena di 10 giorni, perché sono risultati positivi suo fratello, con il quale convive ad Andorra e che è il suo assistente.

Nelle prossime ore, Iker si sottoporrà ad un secondo tampone per confermare la sua negatività, ma in ogni caso non potrà partire alla volta di Valencia proprio per la legge di Andorra che impone il periodo di isolamento per chi è stato a contatto con un positivo.

"Ci dispiace molto annunciare che Iker Lecuona non parteciperà al Gran Premio d'Europa questo fine settimana. Finora è risultato negativo al test, ma suo fratello, che è il suo assistente, è positivo e quindi le autorità di Andorra lo hanno definito 'caso di contatto'" ha spiegato il team principal Hervé Poncharal.

"Oggi avrà un altro test, ma anche se sarà negativo dovrà rimanere in quarantena, senza muoversi da casa sua ad Andorra per 10 giorni. Il piano è di fare un altro test mercoledì prossimo e, se anche questo sarà negativo, potrà recarsi a Valencia e disputare il secondo GP".

"E' un vero peccato, tutti sono stati molto attenti e siamo profondamente dispiaciuti per questo. Speriamo solo che Iker rimanga negativo nei prossimi test e che possiamo vederlo qui la prossima settimana. Non dobbiamo dimenticare che questo è il suo GP di casa, quindi aspettava da tanto queste due gare ed è un vero peccato. Speriamo che torni tutto alla normalità la settimana prossima".

Poncharal ha anche confermato che per questa settimana il pilota spagnolo non sarà sostituito e che quindi in pista ci sarà una sola RC16 con i colori della sua squadra: "Il Team Red Bull KTM Tech 3 si concentrerà sul suo unico pilota, Miguel Oliveira".