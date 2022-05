MotoGP | Le Mans, Warm-Up: Espargaro e Aprilia in vetta, 13° Bagnaia Il pilota della Casa di Noale conferma di avere un buon passo, anche se forse quello attrezzato meglio è Quartararo che lo segue in seconda posizione. Bagnaia invece è solo 13°. Per ora c'è asciutto, ma i nuvoloni presenti sul tracciato francese non lasciano presagire nulla di buono per la gara.