MotoGP, Le Mans, Libere 3: Marquez ok sull'umido, Bagnaia in Q1

La pioggia è arrivata beffarda a cadere su Le Mans proprio quando mancavano pochi istanti al semaforo verde della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, andando così a segnare il verdetto definitivo per la qualificazione alla Q2 di oggi pomeriggio.

Inevitabilmente, il quadro della classifica cumulativa è rimasto invariato rispetto a ieri, quindi sorride particolarmente a Yamaha ed Honda. La Casa di Iwata avrà in Q2 tutte e quattro le sue M1, sia quelle del Factory Team affidate a Fabio Quartararo e Maverick Vinales, che quelle griffate Petronas con Franco Morbidelli e Valentino Rossi.

I rivali della HRC invece portano nel segmento decisivo della Q2 le due RC213V ufficiali di Marc Marquez e Pol Espargaro, ma anche quella con i colori LCR affidata al giapponese Takaaki Nakagami.

Due anche le Ducati, con Johann Zarco che comanda la cumulativa grazie al crono di 1'31"747 che aveva realizzato ieri sull'asciutto, ma anche con Jack Miller. E' andata decisamente peggio al leader iridato Pecco Bagnaia, che sarà costretto invece a passare dalla Q1 dopo che una caduta alla curva 3 aveva compromesso la sua FP2 ieri.

L'ultimo ad avere accesso diretto alla Q2 è Miguel Oliveira con la KTM. Questo vuol dire che per Bagnaia non sarà assolutamente semplice in Q1, visto che se la dovrà vedere con le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, come lui caduti ieri e rimasti fuori dalla top 10. Senza dimenticare poi l'Aprilia di Aleix Espargaro e l'altra KTM di Brad Binder. In Q1 poi troverà anche il poker italiano composto da Enea Bastianini, Lorenzo Savadori, Luca Marini e Danilo Petrucci.

Ma veniamo ora a quelli che sono stati i risultati di questa FP3, perché potrebbero essere significati nel caso in cui la gara dovesse disputarsi sul bagnato domani, anche se i tempi migliori sono arrivati quando la pista stava ormai iniziando ad asciugarsi.

E la notizia è che, come il diretto interessato aveva predetto, Marc Marquez fa molta meno fatica sul bagnato ed è riuscito a far segnare il miglior tempo in 1'40"736. Ed è la prima volta che si mette davanti a tutti da quando è tornato dall'infortunio. Proprio come ieri mattina, anche Lorenzo Savadori ha dimostrato di avere un ottimo feeling con la sua Aprilia quando c'è poco grip ed ha staccato un clamoroso secondo tempo, seppur staccato di sei decimi dall'otto volte iridato.

Peccato anche per Bagnaia, capace di firmare il terzo tempo in questo turno, ma come detto obbligato a passare dalla Q1 con la sua Ducati. Per il leader iridato comunque può essere un buon segnale relativamente alla sua competitività in ogni genere di condizione.

Oliveira completa una top 4 che vede quattro moto differenti davanti a tutti con la sua KTM, mentre a completare la top 5 c'è l'altra Honda di Pol Espargaro. Se dovesse piovere, viene invece il dubbio che potrebbe essere un bel problema per le Yamaha: la migliore delle M1 è quella di Vinales in 16esima posizione.

Tra le altre cose, si è vista una scena curiosa con Morbidelli che è caduto durante la prova del cambio moto per il flag to flag, pare per un cedimento improvviso del ginocchio sinistro, travolgendo la sua M1 e venendo poi portato all'interno del box dai ragazzi del Team Petronas, perché parso piuttosto dolorante. Fortunatamente, le indicazioni arrivate dal team parlano di un problema di lieve entità, che non mette a rischio il proseguimento del weekend. Con il 17esimo tempo, Franco poi è comunque davanti a Rossi, 21esimo.

A terra in pista ci sono finiti anche Miller alla curva 6, solamente 20esimo, ed Iker Lecuona alla curva 3. Aleix Espargaro invece è stato rallentato da un problema di erogazione sulla sua Aprilia, che lo ha lasciato fuori dalla top 10.